https://ria.ru/20230918/forma-1896965902.html
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 18.09.2023
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО
Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:12
2023-09-18T13:12
2023-09-18T13:12
надежные люди
стерлитамакский район
республика башкортостан
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава района Евгений Волков. "Сельчане максимально поддерживают наших ребят, находящихся в зоне СВО. Радик и Гульнур Мустакимовы из села Загородный шьют для бойцов военную форму, толстовки, балаклавы, снуды, плащ-палатки, термобелье и многое другое", - написал Волков в своем телеграм-канале. По его словам, профессиональная швея Гульнур Кашфелисламовна через социальные сети узнала о создании волонтерской группы "Шьем для наших. Башкортостан", которая бесплатно шьет одежду для мобилизованных земляков. Поделившись новостью с мужем, сразу решили присоединиться к движению. "Супруги работают дома, приспособив для этого одну из комнат. С материалом, фурнитурой, нитками помогают и отзывчивые люди. Радик Миниахметович и Гульнур Кашфелисламовна уверены, что вместе с одеждой, созданной их руками, бойцы получают силы и защиту родного дома", - добавил глава администрации Стерлитамакского района.
https://ria.ru/20230913/banya-1896037170.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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стерлитамакский район, республика башкортостан
Надежные люди, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО
Семья из Башкирии в свободное время шьет форму для земляков, участвующих в СВО
УФА, 18 сен – РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава района Евгений Волков.
«
"Сельчане максимально поддерживают наших ребят, находящихся в зоне СВО. Радик и Гульнур Мустакимовы из села Загородный шьют для бойцов военную форму, толстовки, балаклавы, снуды, плащ-палатки, термобелье и многое другое", - написал Волков в своем телеграм-канале.
По его словам, профессиональная швея Гульнур Кашфелисламовна через социальные сети узнала о создании волонтерской группы "Шьем для наших. Башкортостан", которая бесплатно шьет одежду для мобилизованных земляков. Поделившись новостью с мужем, сразу решили присоединиться к движению.
"Супруги работают дома, приспособив для этого одну из комнат. С материалом, фурнитурой, нитками помогают и отзывчивые люди. Радик Миниахметович и Гульнур Кашфелисламовна уверены, что вместе с одеждой, созданной их руками, бойцы получают силы и защиту родного дома", - добавил глава администрации Стерлитамакского района.
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