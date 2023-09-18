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Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 18.09.2023
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Надежные люди
 
13:12 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/forma-1896965902.html
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 18.09.2023
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО
Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:12
2023-09-18T13:12
надежные люди
стерлитамакский район
республика башкортостан
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава района Евгений Волков. "Сельчане максимально поддерживают наших ребят, находящихся в зоне СВО. Радик и Гульнур Мустакимовы из села Загородный шьют для бойцов военную форму, толстовки, балаклавы, снуды, плащ-палатки, термобелье и многое другое", - написал Волков в своем телеграм-канале. По его словам, профессиональная швея Гульнур Кашфелисламовна через социальные сети узнала о создании волонтерской группы "Шьем для наших. Башкортостан", которая бесплатно шьет одежду для мобилизованных земляков. Поделившись новостью с мужем, сразу решили присоединиться к движению. "Супруги работают дома, приспособив для этого одну из комнат. С материалом, фурнитурой, нитками помогают и отзывчивые люди. Радик Миниахметович и Гульнур Кашфелисламовна уверены, что вместе с одеждой, созданной их руками, бойцы получают силы и защиту родного дома", - добавил глава администрации Стерлитамакского района.
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стерлитамакский район
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стерлитамакский район, республика башкортостан
Надежные люди, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан
Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО

Семья из Башкирии в свободное время шьет форму для земляков, участвующих в СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава района Евгений Волков.
«
"Сельчане максимально поддерживают наших ребят, находящихся в зоне СВО. Радик и Гульнур Мустакимовы из села Загородный шьют для бойцов военную форму, толстовки, балаклавы, снуды, плащ-палатки, термобелье и многое другое", - написал Волков в своем телеграм-канале.
По его словам, профессиональная швея Гульнур Кашфелисламовна через социальные сети узнала о создании волонтерской группы "Шьем для наших. Башкортостан", которая бесплатно шьет одежду для мобилизованных земляков. Поделившись новостью с мужем, сразу решили присоединиться к движению.
"Супруги работают дома, приспособив для этого одну из комнат. С материалом, фурнитурой, нитками помогают и отзывчивые люди. Радик Миниахметович и Гульнур Кашфелисламовна уверены, что вместе с одеждой, созданной их руками, бойцы получают силы и защиту родного дома", - добавил глава администрации Стерлитамакского района.
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Надежные людиСтерлитамакский районРеспублика Башкортостан
 
 
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