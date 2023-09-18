https://ria.ru/20230918/forma-1896965902.html

Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО

Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 18.09.2023

Семья из Башкирии шьет военную форму для земляков, участвующих в СВО

Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:12

2023-09-18T13:12

2023-09-18T13:12

надежные люди

стерлитамакский район

республика башкортостан

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УФА, 18 сен – РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии Радик и Гульнур Мустакимовы в свободное время шьют военную форму для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава района Евгений Волков. "Сельчане максимально поддерживают наших ребят, находящихся в зоне СВО. Радик и Гульнур Мустакимовы из села Загородный шьют для бойцов военную форму, толстовки, балаклавы, снуды, плащ-палатки, термобелье и многое другое", - написал Волков в своем телеграм-канале. По его словам, профессиональная швея Гульнур Кашфелисламовна через социальные сети узнала о создании волонтерской группы "Шьем для наших. Башкортостан", которая бесплатно шьет одежду для мобилизованных земляков. Поделившись новостью с мужем, сразу решили присоединиться к движению. "Супруги работают дома, приспособив для этого одну из комнат. С материалом, фурнитурой, нитками помогают и отзывчивые люди. Радик Миниахметович и Гульнур Кашфелисламовна уверены, что вместе с одеждой, созданной их руками, бойцы получают силы и защиту родного дома", - добавил глава администрации Стерлитамакского района.

https://ria.ru/20230913/banya-1896037170.html

стерлитамакский район

республика башкортостан

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стерлитамакский район, республика башкортостан