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МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 18.09.2023
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14:07 18.09.2023 (обновлено: 14:21 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/fas-1896982260.html
МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика
МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 18.09.2023
МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика
Компания МТС пока что не получила предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:07
2023-09-18T14:21
технологии
россия
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
билайн
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания МТС пока что не получила предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, однако она предоставила в ведомство необходимые сведения, а также достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. "МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним. Однако МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС", - сообщили в компании. Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (помимо МТС, это "Билайн", "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств. ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов, в итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Оператор отметил, что платный тетеринг (использование мобильного телефона в качестве точки доступа) является вынужденной мерой, она направлена на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета. В компании утверждают, что 5-10 лет назад не было необходимости вводить плату, а сегодня этот инструмент помогает управлять нагрузкой на сеть связи, чтобы сохранить высокие скорости и качество доступа в интернет. "Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату", - добавили в МТС.
https://ria.ru/20230918/fas-1896970886.html
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технологии, россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), билайн
Технологии, Россия, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Билайн
МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика

МТС не получала предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернет-трафика

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания МТС пока что не получила предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, однако она предоставила в ведомство необходимые сведения, а также достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
"МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним. Однако МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС", - сообщили в компании.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Билайн" не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета
Вчера, 13:22
Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (помимо МТС, это "Билайн", "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств. ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов, в итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Оператор отметил, что платный тетеринг (использование мобильного телефона в качестве точки доступа) является вынужденной мерой, она направлена на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета. В компании утверждают, что 5-10 лет назад не было необходимости вводить плату, а сегодня этот инструмент помогает управлять нагрузкой на сеть связи, чтобы сохранить высокие скорости и качество доступа в интернет.
"Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату", - добавили в МТС.
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ТехнологииРоссияМТСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Билайн
 
 
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