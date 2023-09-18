https://ria.ru/20230918/fas-1896982260.html

МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика

МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 18.09.2023

МТС не получала предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика

Компания МТС пока что не получила предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:07

2023-09-18T14:07

2023-09-18T14:21

технологии

россия

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

билайн

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания МТС пока что не получила предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости отмены платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, однако она предоставила в ведомство необходимые сведения, а также достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. "МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним. Однако МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС", - сообщили в компании. Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (помимо МТС, это "Билайн", "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств. ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов, в итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Оператор отметил, что платный тетеринг (использование мобильного телефона в качестве точки доступа) является вынужденной мерой, она направлена на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета. В компании утверждают, что 5-10 лет назад не было необходимости вводить плату, а сегодня этот инструмент помогает управлять нагрузкой на сеть связи, чтобы сохранить высокие скорости и качество доступа в интернет. "Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату", - добавили в МТС.

https://ria.ru/20230918/fas-1896970886.html

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технологии, россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), билайн