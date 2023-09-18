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"Билайн" не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета - РИА Новости, 18.09.2023
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13:22 18.09.2023 (обновлено: 15:13 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/fas-1896970886.html
"Билайн" не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета
"Билайн" не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета - РИА Новости, 18.09.2023
"Билайн" не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета
"Билайн" пока не получал документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:22
2023-09-18T15:13
технологии
россия
билайн
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
интернет
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Билайн" пока не получал документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор будет изучать их, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Билайн". "Комментировать пока нечего, от ФАС никаких документов по теме пока не получили. Как поступят — будем изучать", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (это, помимо "Билайна", МТС, "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств. ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов на это. В итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения "Закона о защите конкуренции".
https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html
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технологии, россия, билайн, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, интернет
Технологии, Россия, Билайн, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Интернет
"Билайн" не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета

"Билайн" пока не получал предупреждения ФАС об отмене платы за раздачу интернета

© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Билайн" пока не получал документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор будет изучать их, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Билайн".
"Комментировать пока нечего, от ФАС никаких документов по теме пока не получили. Как поступят — будем изучать", - говорится в сообщении.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета
Вчера, 12:19
Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (это, помимо "Билайна", МТС, "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов на это. В итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения "Закона о защите конкуренции".
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13 сентября, 17:32
 
ТехнологииРоссияБилайнФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСИнтернет
 
 
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