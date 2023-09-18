https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html
ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета
ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета - РИА Новости, 18.09.2023
ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета
Операторы "большой четверки" должны в течение месяца отменить плату за раздачу мобильного интернета с устройств, говорится в сообщении ФАС. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:19
2023-09-18T12:19
2023-09-18T13:09
общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
мтс
мегафон
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Операторы "большой четверки" должны в течение месяца отменить плату за раздачу мобильного интернета с устройств, говорится в сообщении ФАС."В действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения", — говорится в пресс-релизе.Компании также должны принять меры, чтобы в будущем не допускать подобных ограничений для абонентов.Как отметили в ведомстве, от пользователей поступило много жалоб на платную раздачу трафика. В августе ФАС направила запросы операторам, но компании не смогли предоставить достаточное экономическое или технологическое обоснование.ФАС установила, что в действиях сотовых операторов есть признаки нарушения "Закона о защите конкуренции". Если они не выполнять требование, ведомство может открыть дела о нарушении антимонопольного законодательства.
https://ria.ru/20230913/markirovka-1896148209.html
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общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, мтс, мегафон
Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Технологии, МТС, Мегафон
ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета
ФАС обязала МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 убрать плату за раздачу интернета