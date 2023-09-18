https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html

ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета

ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета - РИА Новости, 18.09.2023

ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета

Операторы "большой четверки" должны в течение месяца отменить плату за раздачу мобильного интернета с устройств, говорится в сообщении ФАС. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:19

2023-09-18T12:19

2023-09-18T13:09

общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

мтс

мегафон

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Операторы "большой четверки" должны в течение месяца отменить плату за раздачу мобильного интернета с устройств, говорится в сообщении ФАС."В действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения", — говорится в пресс-релизе.Компании также должны принять меры, чтобы в будущем не допускать подобных ограничений для абонентов.Как отметили в ведомстве, от пользователей поступило много жалоб на платную раздачу трафика. В августе ФАС направила запросы операторам, но компании не смогли предоставить достаточное экономическое или технологическое обоснование.ФАС установила, что в действиях сотовых операторов есть признаки нарушения "Закона о защите конкуренции". Если они не выполнять требование, ведомство может открыть дела о нарушении антимонопольного законодательства.

https://ria.ru/20230913/markirovka-1896148209.html

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общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, мтс, мегафон