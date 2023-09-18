В США пропал новейший самолет-"невидимка"
В США ищут потерпевший аварию в Южной Каролине "стелс"-истребитель F-35B
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США
Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, сообщила в X (бывший Twitter) Объединенная база Чарльстон.
"Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался", — сообщили представители авиабазы. Они попросили возможных свидетелей сообщить какую-либо информацию об инциденте.
Как уточнили местному каналу WCSC в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилота доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный истребитель (CV).