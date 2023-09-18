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В США пропал новейший самолет-"невидимка" - РИА Новости, 18.09.2023
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04:44 18.09.2023 (обновлено: 11:42 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/f-35-1896881031.html
В США пропал новейший самолет-"невидимка"
В США пропал новейший самолет-"невидимка" - РИА Новости, 18.09.2023
В США пропал новейший самолет-"невидимка"
В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, сообщила в X (бывший... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T04:44
2023-09-18T11:42
в мире
сша
f-35
южная каролина
lockheed martin
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, сообщила в X (бывший Twitter) Объединенная база Чарльстон."Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался", — сообщили представители авиабазы. Они попросили возможных свидетелей сообщить какую-либо информацию об инциденте.Как уточнили местному каналу WCSC в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилота доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.Поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный истребитель (CV).
https://ria.ru/20230918/samolety-1896877613.html
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в мире, сша, f-35, южная каролина, lockheed martin
В мире, США, F-35, Южная Каролина, Lockheed Martin
В США пропал новейший самолет-"невидимка"

В США ищут потерпевший аварию в Южной Каролине "стелс"-истребитель F-35B

© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США
Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, сообщила в X (бывший Twitter) Объединенная база Чарльстон.
"Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался", — сообщили представители авиабазы. Они попросили возможных свидетелей сообщить какую-либо информацию об инциденте.
Как уточнили местному каналу WCSC в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилота доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный истребитель (CV).
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В миреСШАF-35Южная КаролинаLockheed Martin
 
 
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