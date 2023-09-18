https://ria.ru/20230918/f-35-1896881031.html

В США пропал новейший самолет-"невидимка"

В США пропал новейший самолет-"невидимка" - РИА Новости, 18.09.2023

В США пропал новейший самолет-"невидимка"

В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, сообщила в X (бывший... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T04:44

2023-09-18T04:44

2023-09-18T11:42

в мире

сша

f-35

южная каролина

lockheed martin

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, сообщила в X (бывший Twitter) Объединенная база Чарльстон."Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался", — сообщили представители авиабазы. Они попросили возможных свидетелей сообщить какую-либо информацию об инциденте.Как уточнили местному каналу WCSC в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилота доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.Поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный истребитель (CV).

https://ria.ru/20230918/samolety-1896877613.html

сша

южная каролина

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в мире, сша, f-35, южная каролина, lockheed martin