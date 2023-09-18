МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
МИД призвал россиян проявлять осторожность при посещении недружественных стран
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам следует проявлять осторожность при посещении недружественных стран, сообщил МИД на своем сайте.
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"В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах", — говорится в публикации.
Министерство призвало россиян учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.
Ведомство уточнило, что последние разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в Евросоюза ставят своей целью сделать въезд россиян на территорию ЕС фактически невозможным.
МИД напомнил и о других подобных мерах европейских чиновников, приведя в пример запрет на прямое авиасообщение и ужесточение визовой практики. Дипломаты отметили, что антироссийские санкции находятся за гранью абсурда.
Своими действия ЕС пытается возвести в Европе новый "железный занавес" и ограничить возможности общения между людьми, продолжили в министерстве, указав, что подобные меры провоцируют стран — участниц объединения усиливать дискриминацию россиян по национальному признаку.
МИД и загранучреждения будет следить за ситуацией в режиме реального времени. Москва готова применять ответные меры в отношении конкретного государства, в котором ущемляют права россиян.