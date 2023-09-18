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МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах - РИА Новости, 18.09.2023
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17:05 18.09.2023 (обновлено: 20:59 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах - РИА Новости, 18.09.2023
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
Россиянам следует проявлять осторожность при посещении недружественных стран, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:05
2023-09-18T20:59
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
европа
москва
в мире
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам следует проявлять осторожность при посещении недружественных стран, сообщил МИД на своем сайте."В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах", — говорится в публикации.Министерство призвало россиян учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.Ведомство уточнило, что последние разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в Евросоюза ставят своей целью сделать въезд россиян на территорию ЕС фактически невозможным.МИД напомнил и о других подобных мерах европейских чиновников, приведя в пример запрет на прямое авиасообщение и ужесточение визовой практики. Дипломаты отметили, что антироссийские санкции находятся за гранью абсурда.Своими действия ЕС пытается возвести в Европе новый "железный занавес" и ограничить возможности общения между людьми, продолжили в министерстве, указав, что подобные меры провоцируют стран — участниц объединения усиливать дискриминацию россиян по национальному признаку.МИД и загранучреждения будет следить за ситуацией в режиме реального времени. Москва готова применять ответные меры в отношении конкретного государства, в котором ущемляют права россиян.
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
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Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Европа, Москва, В мире
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах

МИД призвал россиян проявлять осторожность при посещении недружественных стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам следует проявлять осторожность при посещении недружественных стран, сообщил МИД на своем сайте.
«
"В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах", — говорится в публикации.
Министерство призвало россиян учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.
Ведомство уточнило, что последние разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в Евросоюза ставят своей целью сделать въезд россиян на территорию ЕС фактически невозможным.
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МИД напомнил и о других подобных мерах европейских чиновников, приведя в пример запрет на прямое авиасообщение и ужесточение визовой практики. Дипломаты отметили, что антироссийские санкции находятся за гранью абсурда.
Своими действия ЕС пытается возвести в Европе новый "железный занавес" и ограничить возможности общения между людьми, продолжили в министерстве, указав, что подобные меры провоцируют стран — участниц объединения усиливать дискриминацию россиян по национальному признаку.
МИД и загранучреждения будет следить за ситуацией в режиме реального времени. Москва готова применять ответные меры в отношении конкретного государства, в котором ущемляют права россиян.
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