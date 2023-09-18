https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html

МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах

МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах - РИА Новости, 18.09.2023

МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах

Россиянам следует проявлять осторожность при посещении недружественных стран, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:05

2023-09-18T17:05

2023-09-18T20:59

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

европа

москва

в мире

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам следует проявлять осторожность при посещении недружественных стран, сообщил МИД на своем сайте."В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах", — говорится в публикации.Министерство призвало россиян учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.Ведомство уточнило, что последние разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в Евросоюза ставят своей целью сделать въезд россиян на территорию ЕС фактически невозможным.МИД напомнил и о других подобных мерах европейских чиновников, приведя в пример запрет на прямое авиасообщение и ужесточение визовой практики. Дипломаты отметили, что антироссийские санкции находятся за гранью абсурда.Своими действия ЕС пытается возвести в Европе новый "железный занавес" и ограничить возможности общения между людьми, продолжили в министерстве, указав, что подобные меры провоцируют стран — участниц объединения усиливать дискриминацию россиян по национальному признаку.МИД и загранучреждения будет следить за ситуацией в режиме реального времени. Москва готова применять ответные меры в отношении конкретного государства, в котором ущемляют права россиян.

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

россия

европа

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, европа, москва, в мире