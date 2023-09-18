https://ria.ru/20230918/es-1896968553.html

Еврокомиссар высказался о возможных переговорах между Москвой и Киевом

Еврокомиссар высказался о возможных переговорах между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.09.2023

Еврокомиссар высказался о возможных переговорах между Москвой и Киевом

Евросоюз не будет пропускать этапы в процедуре вступления Украины в ЕС как страны-кандидата на членство, даже если Киев согласится на начало переговоров с... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:21

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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Евросоюз не будет пропускать этапы в процедуре вступления Украины в ЕС как страны-кандидата на членство, даже если Киев согласится на начало переговоров с Москвой, заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "Процесс вступления – это долгий процесс, потому что страна должна, так сказать, изменить свою инфраструктуру, свои правила. Можем сказать, что мы сделаем все, чтобы помочь Украине, чтобы сделать все как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы", - сказал он в эфире радио Sud France на вопрос ведущего о сроках вступления Украины в ЕС и о том, как начало переговоров между Киевом и Москвой по регулированию конфликта может упростить процедуру. Кроме того, еврокомиссар считает, что для начала переговоров Украине необходимо предоставить "возможности, чтобы, когда она решит, что момент настал (начать переговоры – ред.), при благоприятном для нее соотношении сил". Помимо этого, он напомнил о согласии стран ЕС "впервые открыть все заводы по производству вооружений" и решении поставить в 2024 году Киеву миллион боеприпасов. Бретон добавил, что перед ЕС стоят задачи нарастить производство военной аппаратуры и обеспечить военный паритет между Киевом и Москвой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России. В середине июня президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230913/zelenskiy-1896173188.html

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