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Депутат предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости, 18.09.2023
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03:17 18.09.2023 (обновлено: 03:30 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/energetiki-1896878663.html
Депутат предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним
Депутат предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости, 18.09.2023
Депутат предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:17
2023-09-18T03:30
россия
султан хамзаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. "В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесён один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что в настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 30 субъектах России. Парламентарий добавил, что такая практика успешна. "Розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков несовершеннолетним должна быть запрещена", - подчеркнул Хамзаев.
https://ria.ru/20230808/aromatizatory-1888945535.html
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россия, султан хамзаев, госдума рф, общество
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество
Депутат предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТорговый зал
Торговый зал - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.
«
"В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесён один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может", - сказал он РИА Новости.
Депутат напомнил, что в настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 30 субъектах России. Парламентарий добавил, что такая практика успешна.
"Розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков несовершеннолетним должна быть запрещена", - подчеркнул Хамзаев.
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