https://ria.ru/20230918/eksport-1896986666.html

В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту

В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту - РИА Новости, 18.09.2023

В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту

ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:23

2023-09-18T14:23

2023-09-18T14:29

украина

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.Ранее стало известно, что Украина хочет обратиться с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров."Вопрос обращения в ВТО не обсуждался, это не предусматривается подходом, которого придерживается Евросоюз. Это не было частью наших переговоров с Украиной", - сообщила представитель ЕК.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

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украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, в мире