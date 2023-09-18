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В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту - РИА Новости, 18.09.2023
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14:23 18.09.2023 (обновлено: 14:29 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/eksport-1896986666.html
В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту
В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту - РИА Новости, 18.09.2023
В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту
ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:23
2023-09-18T14:29
украина
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.Ранее стало известно, что Украина хочет обратиться с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров."Вопрос обращения в ВТО не обсуждался, это не предусматривается подходом, которого придерживается Евросоюз. Это не было частью наших переговоров с Украиной", - сообщила представитель ЕК.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, в мире
Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия, В мире
В ЕС заявили, что не обсуждали с Украиной обращение в ВТО по экспорту

ЕК: ЕС не обсуждал с Украиной обращение в ВТО по экспорту агротоваров

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.
Ранее стало известно, что Украина хочет обратиться с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров.
"Вопрос обращения в ВТО не обсуждался, это не предусматривается подходом, которого придерживается Евросоюз. Это не было частью наших переговоров с Украиной", - сообщила представитель ЕК.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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