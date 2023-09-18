https://ria.ru/20230918/ekspert-1896914907.html
Эксперт рассказал о возможном возвращении Tommy Hilfiger и Calvin Klein
Эксперт рассказал о возможном возвращении Tommy Hilfiger и Calvin Klein - РИА Новости, 18.09.2023
Эксперт рассказал о возможном возвращении Tommy Hilfiger и Calvin Klein
Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein могут вновь открыться в России уже в этом году, но под новыми названиями, рассказал РИА Новости вице-президент Союза... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:41
2023-09-18T10:41
2023-09-18T10:41
экономика
коммерческая недвижимость
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украина
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein могут вновь открыться в России уже в этом году, но под новыми названиями, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет этими брендами, вышла из российского бизнеса в середине августа - новым генеральным директором стал Денис Щукин. Так, по словам Люлина, в московском ТЦ "Авиапарк" магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески. Эту информацию агентству подтвердил и другой источник на рынке. "Технически остальные магазины этого бренда также могут сделать ребрендинг и открыться уже в этом году. В ассортименте магазина основу будут составлять товары брендов Tommy Hilfiger, Calvin Klein, поскольку они включены в список параллельного импорта. Цены вряд ли значительно скорректируются, не больше чем на уровень инфляции", - заявил вице-президент СТЦ. Он также уточнил, что речь идет про открытие отдельных магазинов, однако носить прежние названия, например, Tommy Hilfiger они не смогут. "Первые открытия скорее всего будут делать в крупных ТЦ из первой пятерки, где бренд показывал наилучшие результаты. Тем более что вся аналитика у коллег есть. В дальнейшем открытия возможны в ТЦ "Колумбус", возможно в "Вегасах", - в свою очередь предположила руководитель направления новых брендов в СТЦ Наталия Кермедчиева. В конце февраля 2022 года PVH на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896475296.html
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, украина, белоруссия
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Украина, Белоруссия
Эксперт рассказал о возможном возвращении Tommy Hilfiger и Calvin Klein
Эксперт: Tommy Hilfiger и Calvin Klein могут вернуться в РФ уже в этом году
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein могут вновь открыться в России уже в этом году, но под новыми названиями, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
Американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет этими брендами, вышла из российского бизнеса в середине августа - новым генеральным директором стал Денис Щукин.
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Так, по словам Люлина, в московском ТЦ "Авиапарк" магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески. Эту информацию агентству подтвердил и другой источник на рынке. "Технически остальные магазины этого бренда также могут сделать ребрендинг и открыться уже в этом году. В ассортименте магазина основу будут составлять товары брендов Tommy Hilfiger, Calvin Klein, поскольку они включены в список параллельного импорта. Цены вряд ли значительно скорректируются, не больше чем на уровень инфляции", - заявил вице-президент СТЦ.
Он также уточнил, что речь идет про открытие отдельных магазинов, однако носить прежние названия, например, Tommy Hilfiger они не смогут.
"Первые открытия скорее всего будут делать в крупных ТЦ из первой пятерки, где бренд показывал наилучшие результаты. Тем более что вся аналитика у коллег есть. В дальнейшем открытия возможны в ТЦ "Колумбус", возможно в "Вегасах", - в свою очередь предположила руководитель направления новых брендов в СТЦ Наталия Кермедчиева.
В конце февраля 2022 года PVH на фоне спецоперации РФ на Украине
приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии
.
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