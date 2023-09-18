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Путин призвал гарантировать исполнение социальных обязательств перед людьми - РИА Новости, 18.09.2023
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16:09 18.09.2023 (обновлено: 16:34 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897019077.html
Путин призвал гарантировать исполнение социальных обязательств перед людьми
Путин призвал гарантировать исполнение социальных обязательств перед людьми - РИА Новости, 18.09.2023
Путин призвал гарантировать исполнение социальных обязательств перед людьми
Новый федеральный бюджет должен быть сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать исполнение всех социальных... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:09
2023-09-18T16:34
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый федеральный бюджет должен быть сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать исполнение всех социальных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в понедельник."Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897017841.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал гарантировать исполнение социальных обязательств перед людьми

Путин призвал четко гарантировать исполнение всех соцобязательств перед людьми

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый федеральный бюджет должен быть сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать исполнение всех социальных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в понедельник.
"Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - сказал Путин.
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