https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897017841.html

Путин спрогнозировал рост ВВП

Путин спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 18.09.2023

Путин спрогнозировал рост ВВП

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:06

2023-09-18T16:06

2023-09-18T16:28

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%."Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили – 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8 процента", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.По его словам, с хорошей динамикой повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счёт обрабатывающих производств."Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6 процента год к году", - сказал президент."ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895970054.html

россия

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экономика, россия, владимир путин