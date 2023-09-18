https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897017841.html
Путин спрогнозировал рост ВВП
Путин спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 18.09.2023
Путин спрогнозировал рост ВВП
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:06
2023-09-18T16:06
2023-09-18T16:28
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%."Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили – 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8 процента", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.По его словам, с хорошей динамикой повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счёт обрабатывающих производств."Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6 процента год к году", - сказал президент."ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895970054.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин спрогнозировал рост ВВП
Путин спрогнозировал рост ВВП в районе 2,5-2,8%
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%.
"Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили – 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8 процента", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
По его словам, с хорошей динамикой повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счёт обрабатывающих производств.
"Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6 процента год к году", - сказал президент.
"ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - добавил Путин.
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