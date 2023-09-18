https://ria.ru/20230918/dtp-1897085832.html
На Кубани арестовали водителя, сбившего мужчину и девочку
На Кубани арестовали водителя, сбившего мужчину и девочку - РИА Новости, 18.09.2023
На Кубани арестовали водителя, сбившего мужчину и девочку
Суд арестовал водителя легкового автомобиля, который сел за руль пьяным и сбил велосипед с мужчиной и девятилетней девочкой, скончавшихся на месте в Кущевском... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:34
2023-09-18T20:34
2023-09-18T21:27
происшествия
авто
кущевский район
россия
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Суд арестовал водителя легкового автомобиля, который сел за руль пьяным и сбил велосипед с мужчиной и девятилетней девочкой, скончавшихся на месте в Кущевском районе Кубани, сообщили в СУ СКР по региону. По данным следствия, авария произошла в субботу вечером на улице Красной в хуторе Средние Чубурки Кущевского района. Местный житель 37-лет ехал пьяным на автомобиле "Лада Гранта", превысил скорость и столкнулся с велосипедом. В результате ДТП на месте происшествия погибли управлявший велосипедом 29-летний местный житель и находившаяся с ним 9-летняя девочка. Было возбуждено уголовное дело. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также следователем ему предъявлено обвинение в в нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (пункт "а" части 6 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
кущевский район
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происшествия, авто, кущевский район, россия
Происшествия, Авто, Кущевский район, Россия
На Кубани арестовали водителя, сбившего мужчину и девочку
На Кубани арестован сбивший мужчину и девятилетнюю девочку водитель