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Девушка без прав устроила ДТП в Бурятии, погибли три подростка
Девушка без прав устроила ДТП в Бурятии, погибли три подростка - РИА Новости, 18.09.2023
Девушка без прав устроила ДТП в Бурятии, погибли три подростка
Автомобиль, которым управляла девушка без прав, наехал на бетонный забор в Тарбагатайском районе Бурятии, три подростка погибли, сообщила в понедельник... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:32
2023-09-18T05:32
2023-09-18T07:46
тарбагатайский район
гибдд мвд рф
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 18 сен – РИА Новости. Автомобиль, которым управляла девушка без прав, наехал на бетонный забор в Тарбагатайском районе Бурятии, три подростка погибли, сообщила в понедельник пресс-служба ГИБДД по республике.По данным полицейских, ДТП произошло накануне около 23 часов в Тарбагатайском районе."Двадцатиоднолетняя водитель автомобиля "Хонда Аккорд", следуя по улице Октябрьской поселка Николаевский, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров (девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия… Водитель не имела прав управления ТС", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще один мальчик 15 лет госпитализирован в больницу в состоянии комы.
https://ria.ru/20230918/yuar-1896874193.html
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тарбагатайский район, гибдд мвд рф, происшествия
Тарбагатайский район, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Девушка без прав устроила ДТП в Бурятии, погибли три подростка
В результате ДТП в Бурятии погибли три подростка, водитель была без прав