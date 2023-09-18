Украинские войска обстреляли центр Донецка ракетами М-31 из РСЗО HIMARS
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами М-31 из РСЗО HIMARS
© РИА НовостиЗдание администрации главы ДНР в Донецке после обстрела
© РИА Новости
Здание администрации главы ДНР в Донецке после обстрела
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами М-31 с осколочной боеголовкой из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
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"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка с применением РСЗО HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная)", — говорится в публикации.
Об обстреле здания администрации главы Донецкой Народной Республики сообщал сегодня днем корреспондент РИА Новости. Зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам.
Как уточнило позднее представительство республики в СЦКК, украинские военные в 14:50 выпустили по центру города три снаряда. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке, по предварительным данным, никто не пострадал.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.