https://ria.ru/20230918/donetsk-1897057899.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка ракетами М-31 из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли центр Донецка ракетами М-31 из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 18.09.2023

Украинские войска обстреляли центр Донецка ракетами М-31 из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами М-31 с осколочной боеголовкой из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:27

2023-09-18T18:27

2023-09-18T18:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

bae systems

lockheed martin

донецк

вооруженные силы украины

денис пушилин

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897010508_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_5cc546716f14bc911f38e472de628c68.jpg

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами М-31 с осколочной боеголовкой из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка с применением РСЗО HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная)", — говорится в публикации.Об обстреле здания администрации главы Донецкой Народной Республики сообщал сегодня днем корреспондент РИА Новости. Зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам.Как уточнило позднее представительство республики в СЦКК, украинские военные в 14:50 выпустили по центру города три снаряда. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке, по предварительным данным, никто не пострадал.

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, bae systems, lockheed martin , донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, сцкк