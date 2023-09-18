https://ria.ru/20230918/dogovory-1897038186.html

Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье

Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023

Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье

За три месяца в Московской области заключили свыше 60 договоров в рамках программы "Недвижимость за один рубль", сообщает пресс-служба Мининвеста региона. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:19

2023-09-18T17:19

2023-09-18T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778111748_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_6ddf197daff055cc2e5363d63216b4a5.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За три месяца в Московской области заключили свыше 60 договоров в рамках программы "Недвижимость за один рубль", сообщает пресс-служба Мининвеста региона. В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева в июне стартовала новая программа "Недвижимость за один рубль". Благодаря ей предприниматели региона могут арендовать объекты недвижимости по ставке один рубль в год. За три месяца в аренду по льготной ставке сдали уже 62 объекта. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что программа "Недвижимость за один рубль" направлена на развитие малого и среднего предпринимательства. Во-первых, она позволяет бизнесу арендовать по льготной ставке помещения для ведения деятельности. Во-вторых, государство получает гарантии ведения предпринимательской деятельности на переданных в аренду объектах в долгосрочной перспективе. "Такими гарантиями служат начальные инвестиции бизнеса в ремонт помещений. На сегодняшний день суммарный объем инвестиций в запуск предприятий МСП на арендованных по программе "Недвижимость за один рубль" площадях составляет 346 миллионов рублей. Открытие этих предприятий позволит создать порядка 400 рабочих мест", - сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Воспользоваться новой мерой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность на территории Подмосковья. "Проведя анализ, в том числе ревизионные мероприятие, в каждом городском округе Подмосковья были выявлены здания и помещения, которые длительное время не используются и нуждаются в ремонте или полноценной реставрации. Благодаря льготным условиям новой программы "Недвижимость за один рубль" инвесторы приведут такие объекты в порядок, где откроют то или иное предприятие и тем самым предоставят новые рабочие места", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Подмосковья Наталью Адигамову. Она добавила, что по условиям программы на ремонт дается полтора года, на реконструкцию - три. За три месяца в Подмосковье было сдано в аренду 62 объекта общей площадью более 11,5 тысячи квадратных метров. По информации пресс-службы, объекты в рамках программы переданы бизнесу в таких муниципалитетах, как Домодедово, Солнечногорск, Балашиха, Орехово-Зуевский округ и других. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженностей, а также организация не должна находиться в стадии банкротства и ликвидации. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет. Арендная ставка определяется исходя из износа объекта.

https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886017066.html

https://ria.ru/20230718/zemlya-1884921541.html

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев