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Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:19 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/dogovory-1897038186.html
Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье
Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023
Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье
За три месяца в Московской области заключили свыше 60 договоров в рамках программы "Недвижимость за один рубль", сообщает пресс-служба Мининвеста региона. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:19
2023-09-18T17:19
новости подмосковья
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балашиха
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За три месяца в Московской области заключили свыше 60 договоров в рамках программы "Недвижимость за один рубль", сообщает пресс-служба Мининвеста региона. В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева в июне стартовала новая программа "Недвижимость за один рубль". Благодаря ей предприниматели региона могут арендовать объекты недвижимости по ставке один рубль в год. За три месяца в аренду по льготной ставке сдали уже 62 объекта. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что программа "Недвижимость за один рубль" направлена на развитие малого и среднего предпринимательства. Во-первых, она позволяет бизнесу арендовать по льготной ставке помещения для ведения деятельности. Во-вторых, государство получает гарантии ведения предпринимательской деятельности на переданных в аренду объектах в долгосрочной перспективе. "Такими гарантиями служат начальные инвестиции бизнеса в ремонт помещений. На сегодняшний день суммарный объем инвестиций в запуск предприятий МСП на арендованных по программе "Недвижимость за один рубль" площадях составляет 346 миллионов рублей. Открытие этих предприятий позволит создать порядка 400 рабочих мест", - сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Воспользоваться новой мерой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность на территории Подмосковья. "Проведя анализ, в том числе ревизионные мероприятие, в каждом городском округе Подмосковья были выявлены здания и помещения, которые длительное время не используются и нуждаются в ремонте или полноценной реставрации. Благодаря льготным условиям новой программы "Недвижимость за один рубль" инвесторы приведут такие объекты в порядок, где откроют то или иное предприятие и тем самым предоставят новые рабочие места", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Подмосковья Наталью Адигамову. Она добавила, что по условиям программы на ремонт дается полтора года, на реконструкцию - три. За три месяца в Подмосковье было сдано в аренду 62 объекта общей площадью более 11,5 тысячи квадратных метров. По информации пресс-службы, объекты в рамках программы переданы бизнесу в таких муниципалитетах, как Домодедово, Солнечногорск, Балашиха, Орехово-Зуевский округ и других. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженностей, а также организация не должна находиться в стадии банкротства и ликвидации. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет. Арендная ставка определяется исходя из износа объекта.
https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886017066.html
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московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Андрей Воробьев

Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье

© Владимир ТрефиловМонета 1 рубль и денежные купюры
Монета 1 рубль и денежные купюры
© Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За три месяца в Московской области заключили свыше 60 договоров в рамках программы "Недвижимость за один рубль", сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева в июне стартовала новая программа "Недвижимость за один рубль". Благодаря ей предприниматели региона могут арендовать объекты недвижимости по ставке один рубль в год. За три месяца в аренду по льготной ставке сдали уже 62 объекта.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что программа "Недвижимость за один рубль" направлена на развитие малого и среднего предпринимательства. Во-первых, она позволяет бизнесу арендовать по льготной ставке помещения для ведения деятельности. Во-вторых, государство получает гарантии ведения предпринимательской деятельности на переданных в аренду объектах в долгосрочной перспективе.
"Такими гарантиями служат начальные инвестиции бизнеса в ремонт помещений. На сегодняшний день суммарный объем инвестиций в запуск предприятий МСП на арендованных по программе "Недвижимость за один рубль" площадях составляет 346 миллионов рублей. Открытие этих предприятий позволит создать порядка 400 рабочих мест", - сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Воспользоваться новой мерой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность на территории Подмосковья.
"Проведя анализ, в том числе ревизионные мероприятие, в каждом городском округе Подмосковья были выявлены здания и помещения, которые длительное время не используются и нуждаются в ремонте или полноценной реставрации. Благодаря льготным условиям новой программы "Недвижимость за один рубль" инвесторы приведут такие объекты в порядок, где откроют то или иное предприятие и тем самым предоставят новые рабочие места", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Подмосковья Наталью Адигамову.
Она добавила, что по условиям программы на ремонт дается полтора года, на реконструкцию - три. За три месяца в Подмосковье было сдано в аренду 62 объекта общей площадью более 11,5 тысячи квадратных метров.
По информации пресс-службы, объекты в рамках программы переданы бизнесу в таких муниципалитетах, как Домодедово, Солнечногорск, Балашиха, Орехово-Зуевский округ и других. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженностей, а также организация не должна находиться в стадии банкротства и ликвидации. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет. Арендная ставка определяется исходя из износа объекта.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаАндрей Воробьев
 
 
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