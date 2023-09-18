https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html

ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий

ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий - РИА Новости, 18.09.2023

ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий

Официальное предостережение объявлено гражданину РФ, завербованному спецслужбами Украины для диверсий на военных объектах и в торговых центрах Калужской... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:05

2023-09-18T10:05

2023-09-18T10:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

калужская область

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Официальное предостережение объявлено гражданину РФ, завербованному спецслужбами Украины для диверсий на военных объектах и в торговых центрах Калужской области, но не совершившего их, сообщает УФСБ России по региону. Сообщается, что сотрудники УФСБ установили мужчину 1990 года рождения, прибывшего в Калужскую область с территории Украины в апреле 2023 года в целях трудоустройства на один из строительных объектов. "Выявлено, что специальными службами Украины указанное лицо подстрекалось к подготовке общественно опасных действий в местах массового скопления граждан, а именно осуществлению диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Мужчина сознался, что был завербован СБУ в апреле 2023 года", - говорится в сообщении. В Россию мужчина приехал по заданию украинской спецслужбы, однако выполнить его не смог, подчеркивают в УФСБ. "В связи с тем, что действия гражданина не нанесли существенного ущерба безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Калужской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")", - сообщает ведомство. УФСБ России по Калужской области информирует, что максимальная санкция статьи 275.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного и своевременного информирования органов власти, а также если не предприняло действий по исполнению полученного от иностранного государства задания, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20230807/voenkomat-1888699827.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, калужская область, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр