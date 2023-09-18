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ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html
ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий
ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий - РИА Новости, 18.09.2023
ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий
Официальное предостережение объявлено гражданину РФ, завербованному спецслужбами Украины для диверсий на военных объектах и в торговых центрах Калужской... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:05
2023-09-18T10:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
калужская область
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Официальное предостережение объявлено гражданину РФ, завербованному спецслужбами Украины для диверсий на военных объектах и в торговых центрах Калужской области, но не совершившего их, сообщает УФСБ России по региону. Сообщается, что сотрудники УФСБ установили мужчину 1990 года рождения, прибывшего в Калужскую область с территории Украины в апреле 2023 года в целях трудоустройства на один из строительных объектов. "Выявлено, что специальными службами Украины указанное лицо подстрекалось к подготовке общественно опасных действий в местах массового скопления граждан, а именно осуществлению диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Мужчина сознался, что был завербован СБУ в апреле 2023 года", - говорится в сообщении. В Россию мужчина приехал по заданию украинской спецслужбы, однако выполнить его не смог, подчеркивают в УФСБ. "В связи с тем, что действия гражданина не нанесли существенного ущерба безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Калужской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")", - сообщает ведомство. УФСБ России по Калужской области информирует, что максимальная санкция статьи 275.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного и своевременного информирования органов власти, а также если не предприняло действий по исполнению полученного от иностранного государства задания, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калужская область, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ вычислила в Калужской области мужчину, завербованного СБУ для диверсий

ФСБ предостерегла мужчину в Калужской области от диверсий по заданию СБУ

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Официальное предостережение объявлено гражданину РФ, завербованному спецслужбами Украины для диверсий на военных объектах и в торговых центрах Калужской области, но не совершившего их, сообщает УФСБ России по региону.
Сообщается, что сотрудники УФСБ установили мужчину 1990 года рождения, прибывшего в Калужскую область с территории Украины в апреле 2023 года в целях трудоустройства на один из строительных объектов.
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"Выявлено, что специальными службами Украины указанное лицо подстрекалось к подготовке общественно опасных действий в местах массового скопления граждан, а именно осуществлению диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Мужчина сознался, что был завербован СБУ в апреле 2023 года", - говорится в сообщении. В Россию мужчина приехал по заданию украинской спецслужбы, однако выполнить его не смог, подчеркивают в УФСБ.
"В связи с тем, что действия гражданина не нанесли существенного ущерба безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Калужской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")", - сообщает ведомство.
УФСБ России по Калужской области информирует, что максимальная санкция статьи 275.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного и своевременного информирования органов власти, а также если не предприняло действий по исполнению полученного от иностранного государства задания, уточняет ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКалужская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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