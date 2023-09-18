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Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата - РИА Новости, 18.09.2023
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23:20 18.09.2023 (обновлено: 23:29 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/diplomat-1897102437.html
Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата
Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата - РИА Новости, 18.09.2023
Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата
Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:20
2023-09-18T23:29
в мире
канада
индия
британская колумбия
джастин трюдо
мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли."Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады", - сказала Жоли журналистам.По ее словам, высланный дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара.Нижара застрелили на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
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в мире, канада, индия, британская колумбия, джастин трюдо, мелани жоли
В мире, Канада, Индия, Британская Колумбия, Джастин Трюдо, Мелани Жоли
Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Глава МИД Жоли: Канады вышлет высокопоставленного индийского дипломата

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
"Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады", - сказала Жоли журналистам.
По ее словам, высланный дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара.
Нижара застрелили на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
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В миреКанадаИндияБританская КолумбияДжастин ТрюдоМелани Жоли
 
 
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