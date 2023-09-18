https://ria.ru/20230918/diplomat-1897102437.html

Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата - РИА Новости, 18.09.2023

Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:20

2023-09-18T23:20

2023-09-18T23:29

в мире

канада

индия

британская колумбия

джастин трюдо

мелани жоли

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли."Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады", - сказала Жоли журналистам.По ее словам, высланный дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара.Нижара застрелили на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.

https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html

канада

индия

британская колумбия

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в мире, канада, индия, британская колумбия, джастин трюдо, мелани жоли