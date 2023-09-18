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В Иркутске мужчины устроили перестрелку и драку с ножом на почве ревности
В Иркутске мужчины устроили перестрелку и драку с ножом на почве ревности - РИА Новости, 18.09.2023
В Иркутске мужчины устроили перестрелку и драку с ножом на почве ревности
Двое мужчин в Иркутске на почве ревности к общей знакомой устроили погоню со стрельбой из травматических пистолетов и драку с использованием ножа в фойе... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:52
2023-09-18T18:52
2023-09-18T18:52
происшествия
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иркутская область
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Двое мужчин в Иркутске на почве ревности к общей знакомой устроили погоню со стрельбой из травматических пистолетов и драку с использованием ножа в фойе супермаркета, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Фигурантом стал местный житель, который в драке ранил соперника ножом. "Между двумя мужчинами, предварительно, на почве ревности к общей знакомой произошел конфликт. Мужчины, находясь у супермаркета на улице Пискунова … произвели в сторону друг друга выстрелы из травматических пистолетов, после чего один из участников конфликта нанес оппоненту ножевые ранения", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в телеграм-канале "Следком38", видно, как мужчины с пистолетами в руках бегут по людной улице в сторону супермаркета, затем забегают в фойе, где один из участников драки наносит второму удар ножом. СК отмечает, что раненый - госпитализирован, его жизнь вне опасности. Следователями изъято травматическое оружие, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются подозреваемый, потерпевший, а также свидетели инцидента.
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске мужчины устроили перестрелку и драку с ножом на почве ревности
В Иркутске завели дело после перестрелки и драки мужчин на почве ревности
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости.
Двое мужчин в Иркутске на почве ревности к общей знакомой устроили погоню со стрельбой из травматических пистолетов и драку с использованием ножа в фойе супермаркета, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ
по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Фигурантом стал местный житель, который в драке ранил соперника ножом.
"Между двумя мужчинами, предварительно, на почве ревности к общей знакомой произошел конфликт. Мужчины, находясь у супермаркета на улице Пискунова … произвели в сторону друг друга выстрелы из травматических пистолетов, после чего один из участников конфликта нанес оппоненту ножевые ранения", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном в телеграм-канале "Следком38", видно, как мужчины с пистолетами в руках бегут по людной улице в сторону супермаркета, затем забегают в фойе, где один из участников драки наносит второму удар ножом.
СК
отмечает, что раненый - госпитализирован, его жизнь вне опасности. Следователями изъято травматическое оружие, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются подозреваемый, потерпевший, а также свидетели инцидента.
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