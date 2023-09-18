https://ria.ru/20230918/delo-1896984946.html
В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра
В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра - РИА Новости, 18.09.2023
В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра
Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Якутске, где на женщину в порту из-за ветра упал рекламный щит, пострадавшая - в реанимации, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:18
2023-09-18T14:18
2023-09-18T14:24
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896986286_0:0:1164:654_1920x0_80_0_0_ca9e5a2263efe3f9b7a988ced1ac7022.jpg
ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Якутске, где на женщину в порту из-за ветра упал рекламный щит, пострадавшая - в реанимации, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Как отметили в ведомстве, жительница Якутска 16 сентября находилась в речном порту, когда на нее из-за сильного порыва ветра упал рекламный щит с баннером. В результате женщина 1965 года рождения попала с тяжелыми травмами в реанимацию. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Следователями и следователя-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба. В выходные шквальный ветер оставил без света большую часть Якутска, сообщила накануне пресс-служба Центральных электрических сетей.
https://ria.ru/20230524/avariya-1873881484.html
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896986286_28:0:900:654_1920x0_80_0_0_fa32ba67ce962f660acdf333184bbf20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Якутск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра
В Якутске женщина попала в реанимацию после падения рекламного щита из-за ветра
ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости.
Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Якутске, где на женщину в порту из-за ветра упал рекламный щит, пострадавшая - в реанимации, сообщает пресс-служба
Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Как отметили в ведомстве, жительница Якутска 16 сентября находилась в речном порту, когда на нее из-за сильного порыва ветра упал рекламный щит с баннером. В результате женщина 1965 года рождения попала с тяжелыми травмами в реанимацию.
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Следователями и следователя-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба.
В выходные шквальный ветер оставил без света большую часть Якутска, сообщила накануне пресс-служба Центральных электрических сетей.
Под Саратовом маршрутка врезалась в рекламный щит, есть пострадавшие