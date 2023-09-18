https://ria.ru/20230918/delo-1896984946.html

В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра

В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра - РИА Новости, 18.09.2023

В Якутске рекламный щит рухнул на женщину из-за ветра

Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Якутске, где на женщину в порту из-за ветра упал рекламный щит, пострадавшая - в реанимации, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:18

2023-09-18T14:18

2023-09-18T14:24

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Якутске, где на женщину в порту из-за ветра упал рекламный щит, пострадавшая - в реанимации, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Как отметили в ведомстве, жительница Якутска 16 сентября находилась в речном порту, когда на нее из-за сильного порыва ветра упал рекламный щит с баннером. В результате женщина 1965 года рождения попала с тяжелыми травмами в реанимацию. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Следователями и следователя-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба. В выходные шквальный ветер оставил без света большую часть Якутска, сообщила накануне пресс-служба Центральных электрических сетей.

https://ria.ru/20230524/avariya-1873881484.html

якутск

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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), россия