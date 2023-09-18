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Адвокат командира "Ахмата" просит СК возбудить дело о дискредитации армии - РИА Новости, 18.09.2023
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07:25 18.09.2023 (обновлено: 10:44 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/delo-1896886821.html
Адвокат командира "Ахмата" просит СК возбудить дело о дискредитации армии
Адвокат командира "Ахмата" просит СК возбудить дело о дискредитации армии - РИА Новости, 18.09.2023
Адвокат командира "Ахмата" просит СК возбудить дело о дискредитации армии
Адвокат и помощник командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова Денис Шапиро заявил РИА Новости, что отправил заявление на имя главы СК России Александра... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:25
2023-09-18T10:44
александр бастрыкин
апты алаудинов
игорь краснов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Адвокат и помощник командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова Денис Шапиро заявил РИА Новости, что отправил заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации российской армии. Поводом для подачи заявления стали публикации аудиосообщений в одном из телеграм-каналов, в которых вбрасывалась информация о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа "Ахмат" на межнациональной почве. "Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину", — рассказал Шапиро. Он добавил, что обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль. Шапиро считает, что данные действия можно квалифицировать как публичные, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России (280.3 УК). Санкция статьи 280.3 УК России предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. "Распространенные в телеграм-канале сведения являются недостоверными, порочащими Вооруженные силы Российской Федерации, а именно спецназ "Ахмат", входящий во второй армейский корпус ВС МО России", — заметил Шапиро. Он назвал аудиосообщения сфабрикованными теми, кто "фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях". По словам адвоката, правоохранительные органы должны установить всех причастных "к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню". Сам командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что, независимо от национальности, все бойцы его подразделения равны. "Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты. и все другие национальности в "Ахмате" и в других подразделениях", — сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20230915/shtraf-1896613257.html
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александр бастрыкин, апты алаудинов, игорь краснов, следственный комитет россии (ск рф), россия
Александр Бастрыкин, Апты Алаудинов, Игорь Краснов, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Адвокат командира "Ахмата" просит СК возбудить дело о дискредитации армии

Адвокат главы "Ахмата" просит Бастрыкина возбудить дело о дискредитации армии

© РИА Новости / Руслан КривобокЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Адвокат и помощник командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова Денис Шапиро заявил РИА Новости, что отправил заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации российской армии.
Поводом для подачи заявления стали публикации аудиосообщений в одном из телеграм-каналов, в которых вбрасывалась информация о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа "Ахмат" на межнациональной почве.
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"Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину", — рассказал Шапиро. Он добавил, что обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.
Шапиро считает, что данные действия можно квалифицировать как публичные, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России (280.3 УК). Санкция статьи 280.3 УК России предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. "Распространенные в телеграм-канале сведения являются недостоверными, порочащими Вооруженные силы Российской Федерации, а именно спецназ "Ахмат", входящий во второй армейский корпус ВС МО России", — заметил Шапиро.
Он назвал аудиосообщения сфабрикованными теми, кто "фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях". По словам адвоката, правоохранительные органы должны установить всех причастных "к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню".
Сам командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что, независимо от национальности, все бойцы его подразделения равны. "Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты. и все другие национальности в "Ахмате" и в других подразделениях", — сказал Алаудинов.
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Александр БастрыкинАпты АлаудиновИгорь КрасновСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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