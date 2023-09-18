https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html

МВД Чехии разъяснило детали запрета на прилет россиян в страну

МВД Чехии разъяснило детали запрета на прилет россиян в страну - РИА Новости, 18.09.2023

МВД Чехии разъяснило детали запрета на прилет россиян в страну

Нынешний запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, принятый на второй день после начала военного... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:31

2023-09-18T15:31

2023-09-18T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 18 сен - РИА Новости. Нынешний запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, принятый на второй день после начала военного конфликта на Украине, поскольку Чехия не имеет сухопутной границы с РФ, заявил в понедельник первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан агентству ЧТК. "Страны, находящиеся на внешней границе Шенгенской зоны ЕС, присоединяются к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами. Чехия не имеет наземной границы с РФ, поэтому действует запрет на прилеты россиян в республику", - заявил Ракушан агентству. В конце минувшей недели три страны Балтии, а также Финляндия и Польша ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. "Так действуют государства на внешней границе Шенгенской зоны в соответствии с принятыми европейскими санкциями. Правительство Чехии приняло решение приостановить выдачу виз гражданам РФ первым в ЕС...", - цитирует агентство Ракушана. Ранее, 13 сентября, пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии полковник Гана Прудичова сообщила РИА Новости, что при наземном въезде в Чехию у граждан РФ не будут отбираться автомобили и личные вещи, поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны и в таком случае предполагается, что на пути следования к данным машинам и вещам в других странах уже были приняты соответствующие меры на соответствие ввоза правилам ЕС. При этом автомашины и личные вещи гражданина РФ могут быть при въезде в Чехию подвергнуты обычному выборочному таможенному досмотру, добавила Прудичова.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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в мире, чехия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии