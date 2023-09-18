https://ria.ru/20230918/budget-1897021646.html

Путин: ситуация в российской экономике оказалась лучше прогнозов

Путин: ситуация в российской экономике оказалась лучше прогнозов - РИА Новости, 18.09.2023

Путин: ситуация в российской экономике оказалась лучше прогнозов

Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, сообщил Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024-2026... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:19

2023-09-18T16:19

2023-09-18T18:57

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, сообщил Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы."В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск. <...> ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", — сказал президент.Он напомнил, что, по некоторым оценкам, по итогам года ожидалось снижение ВВП, затем прогноз скорректировали до уровня плюс 1,2 процента, но по факту российская экономика уже превзошла эту планку. По итогам года ВВП может вырасти на 2,5-2,8 процента.Путин отметил хорошую динамику роста потребительского спроса и обрабатывающей промышленности.Несмотря на то что в целом по году в бюджете пока есть небольшой дефицит, в августе его в очередной раз исполнили с профицитом, указал президент."Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь, нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", — добавил глава государства.Он уточнил, что одна из основных проблем здесь связана с ускорением инфляции.Президент указал, что необходимо объективно просчитать и сверстать новый федеральный бюджет, исходя из общегосударственных приоритетов и национальных интересов. Государство должно гарантировать исполнение всех социальных обязательств, подчеркнул Путин.Во встрече приняли участие представители экономического блока правительства, руководство ЦБ и президентской администрации.

https://ria.ru/20230918/putin-1897017294.html

https://ria.ru/20230918/rossiya-1897017532.html

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)