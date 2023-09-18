https://ria.ru/20230918/budanov-1896873822.html

Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве

Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве - РИА Новости, 18.09.2023

Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве

Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве, признал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T00:59

2023-09-18T00:59

2023-09-18T01:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

кирилл буданов

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве, признал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist."Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал он.Разведчик заявил, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, поэтому он не ожидает, что она когда-либо сдастся.Идет медленноРанее Буданов признал, что так называемое контрнаступление ВСУ идет медленно, но Киев хочет продолжать его и после наступления холодной и дождливой погоды."Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Но контрнаступление будет продолжаться", — приводит его слова украинское издание "Зеркало недели".Буданов при этом признал, что украинские войска двигаются несколько медленнее, чем хотелось бы из-за сложной ситуации на поле боя.Большие потериВ начале сентября глава ГУР заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте."Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал он в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.При этом он выразил несогласие с Владимиром Зеленским в том, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России."Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше", - заявил Буданов.Провальное контрнаступлениеУкраинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html

https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html

https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, кирилл буданов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато