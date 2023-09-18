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Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 18.09.2023 (обновлено: 01:17 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/budanov-1896873822.html
Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве
Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве - РИА Новости, 18.09.2023
Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве
Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве, признал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:59
2023-09-18T01:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
кирилл буданов
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве, признал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist."Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал он.Разведчик заявил, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, поэтому он не ожидает, что она когда-либо сдастся.Идет медленноРанее Буданов признал, что так называемое контрнаступление ВСУ идет медленно, но Киев хочет продолжать его и после наступления холодной и дождливой погоды."Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Но контрнаступление будет продолжаться", — приводит его слова украинское издание "Зеркало недели".Буданов при этом признал, что украинские войска двигаются несколько медленнее, чем хотелось бы из-за сложной ситуации на поле боя.Большие потериВ начале сентября глава ГУР заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте."Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал он в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.При этом он выразил несогласие с Владимиром Зеленским в том, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России."Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше", - заявил Буданов.Провальное контрнаступлениеУкраинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html
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россия, украина, кирилл буданов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве

Буданов заявил, что ВСУ не закончат военный конфликт на Украине парадом в Москве

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве, признал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist.
«
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — сказал он.
Разведчик заявил, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, поэтому он не ожидает, что она когда-либо сдастся.

Идет медленно

Ранее Буданов признал, что так называемое контрнаступление ВСУ идет медленно, но Киев хочет продолжать его и после наступления холодной и дождливой погоды.
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"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Но контрнаступление будет продолжаться", — приводит его слова украинское издание "Зеркало недели".
Буданов при этом признал, что украинские войска двигаются несколько медленнее, чем хотелось бы из-за сложной ситуации на поле боя.

Большие потери

В начале сентября глава ГУР заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте.
"Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал он в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.
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При этом он выразил несогласие с Владимиром Зеленским в том, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России.
"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше", - заявил Буданов.

Провальное контрнаступление

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКирилл БудановВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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