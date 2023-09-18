https://ria.ru/20230918/bpla-1896915797.html

В России развернут серийное производство электродвигателей для БПЛА

В России развернут серийное производство электродвигателей для БПЛА - РИА Новости, 18.09.2023

В России развернут серийное производство электродвигателей для БПЛА

Российское НПО "Андроидная техника" к концу года развернет серийное производство электродвигателей для отечественных беспилотников, которое закроет потребность... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:46

2023-09-18T10:46

2023-09-18T10:46

безопасность

технологии

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российское НПО "Андроидная техника" к концу года развернет серийное производство электродвигателей для отечественных беспилотников, которое закроет потребность в силовых установках для широкой линейки дронов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия Евгений Дудоров. "К концу 2023 года мы также намерены открыть крупносерийное производство электродвигателей для беспилотников. Предполагается выпускать тысячи силовых установок в диапазоне мощностей от 100 ватт, до 10-12 киловатт, то есть от миниатюрных БАС (беспилотных авиационных систем) с грузоподъемностью 500 грамм до чего-то посолиднее с грузоподъемностью 5-15 килограмм", - сказал он. Дудоров отметил, что на фоне СВО потребность отечественных производителей дронов в электродвигателях выросла кратно и оценивается в "сотни тысяч, если не миллионы установок". По его словам, первые партии электродвигателей для БПЛА производства "Андроидной техники" уже переданы нескольким заказчикам, по итогам эксплуатации планируется подписать контракты на производство нескольких тысяч таких силовых установок.

https://ria.ru/20230904/drony-1893999153.html

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безопасность, технологии, евгений дудоров, нпо "андроидная техника"