https://ria.ru/20230918/bolezn-1897103356.html

СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни

СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни

Семь человек скончались, еще 59 госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:37

2023-09-18T23:37

2023-09-18T23:37

в мире

кот-д'ивуар

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Семь человек скончались, еще 59 госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс. "Семь человек скончались в воскресенье в деревне, расположенной в центре Кот-д'Ивуара рядом с (городом) Буаке, где еще 59 человек были госпитализированы по причине болезни пока не известного происхождения", - пишет агентство со ссылкой на местные источники. Возраст погибших от болезни варьируется от пяти до 12 лет, указывает агентство. Отмечается, что большинство из госпитализированных – дети. Среди симптомов заболевания источники называют рвоту и диарею. В феврале этого года в другой деревне, также расположенной недалеко от города Буаке, двое человек были приговорены к пяти годам тюрьмы из-за гибели 16 человек после заражения бактериями клостридиями, напоминает агентство.

https://ria.ru/20230718/infektsiya-1884762582.html

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в мире, кот-д'ивуар