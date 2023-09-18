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СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 18.09.2023
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23:37 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/bolezn-1897103356.html
СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни
СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни
Семь человек скончались, еще 59 госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:37
2023-09-18T23:37
в мире
кот-д'ивуар
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Семь человек скончались, еще 59 госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс. "Семь человек скончались в воскресенье в деревне, расположенной в центре Кот-д'Ивуара рядом с (городом) Буаке, где еще 59 человек были госпитализированы по причине болезни пока не известного происхождения", - пишет агентство со ссылкой на местные источники. Возраст погибших от болезни варьируется от пяти до 12 лет, указывает агентство. Отмечается, что большинство из госпитализированных – дети. Среди симптомов заболевания источники называют рвоту и диарею. В феврале этого года в другой деревне, также расположенной недалеко от города Буаке, двое человек были приговорены к пяти годам тюрьмы из-за гибели 16 человек после заражения бактериями клостридиями, напоминает агентство.
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в мире, кот-д'ивуар
В мире, Кот-д'Ивуар
СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни

AFP: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни

© AP Photo / Schalk van ZuydamВид на район Абиджана, Кот Д'Эвуар
Вид на район Абиджана, Кот Д'Эвуар - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Schalk van Zuydam
Вид на район Абиджана, Кот Д'Эвуар. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Семь человек скончались, еще 59 госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс.
"Семь человек скончались в воскресенье в деревне, расположенной в центре Кот-д'Ивуара рядом с (городом) Буаке, где еще 59 человек были госпитализированы по причине болезни пока не известного происхождения", - пишет агентство со ссылкой на местные источники.
Возраст погибших от болезни варьируется от пяти до 12 лет, указывает агентство.
Отмечается, что большинство из госпитализированных – дети. Среди симптомов заболевания источники называют рвоту и диарею.
В феврале этого года в другой деревне, также расположенной недалеко от города Буаке, двое человек были приговорены к пяти годам тюрьмы из-за гибели 16 человек после заражения бактериями клостридиями, напоминает агентство.
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