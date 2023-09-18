Филипп Бледный: "Мой отец в "Папиных дочках" не похож на героя Леонова"
Филипп Бледный рассказал о новых "Папиных дочках", цензуре в кино и личной жизни
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. На телеканале СТС выходит сериал "Папины дочки. Новые" — продолжение популярного ситкома нулевых. Главные герои — семейство Васильевых. Веник и Даша прожили вместе 15 лет, у них четыре дочери. Но мать оставляет мужа и детей, история с отцом-одиночкой повторяется. Филипп Бледный вернулся к этой роли и сыграл главу семейства. О съемках проекта и своей личной жизни актер рассказал в интервью РИА Новости.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
— Почему вы решили вернуться в проект "Папины дочки"?
— История стала другой. Хотя кто-то может сказать, что все похоже: Веник взял ответственность за четырех детей, как когда-то Сергей Васнецов — за пятерых дочек. Но герои новые, хотя и полюбившиеся останутся. Маленькие звездочки будут зажигать и сиять.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
А сыграть папу четырех детей — всегда об этом мечтал.
— О чем новый сериал?
— "Папины дочки" всегда были про семью, дружбу и взаимовыручку.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
— Такие проекты отражают и актуальные проблемы. В новых сериях какие вопросы поднимаются, помимо извечной — отцов и детей?
— Одна моя дочь, например, защищает природу. Другая — погружена в проблему взаимоотношений полов. Еще одна — пытается развиваться как бизнесмен и ищет правильные и неправильные способы заработка (смеется).
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
— Есть ли что-то, что вы взяли от своего отца для роли повзрослевшего Веника?
— Бесконечную любовь к детям. Он никогда не уставал и не говорил: "Отстаньте от меня, я занят".
Помню, как папа после спектакля зимой поздно вечером, когда уже не ходили автобусы, нес меня в шубе на руках и пел какие-то песни, чтобы убаюкать. А мама шла с ним за ручку.
Премьера сериала "Папины дочки. Новые"
Мужская сила важна для ребенка. Если ты знаешь, что папа тебя защитит, ты ничего не боишься.
— Не боитесь ли вы сравнений с Андреем Леоновым и своего героя с его?
— Нет. Мы совершенно разные. Его "папа" — нервный психолог, а мой — умный, рассудительный физик. Но в юности он был тоже неуравновешенным мальчишкой.
© Фото : СТСАктеры сериала "Папины дочки"
© Фото : СТС
Актеры сериала "Папины дочки"
— Давал ли Леонов вам какие-то советы?
— Нет. Мы на эту тему не разговаривали, потому что у меня совершенно другой взгляд на эту роль.
— Тенденция последних лет в кино и музыке — ностальгия, поэтому продюсеры перезапускают некогда любимые и популярные проекты. Почему, на ваш взгляд, россияне грустят по прошлому?
— Не согласен, что это грусть. Это просто любовь к тому, что было.
Перезапуск "Папиных дочек" — не игра в ностальгию, задача была — взять лучшее и светлое из того, что было, и чего, возможно, не хватает сейчас. Теплого, лампового — как у торшера.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
Сегодня много проектов, которые говорят о похоти, а не о любви; о предательстве, а не о дружбе.
— Задача-минимум сериала — получить такие же рейтинги, как у первоисточника. Как вам кажется, удастся?
— Возможно, продюсеры выдвигают подобные критерии. Актеры — нет, для нас это дело третье.
© START (2022)Кадр из сериала "Два холма"
© START (2022)
Кадр из сериала "Два холма"
— Над какими проектами вы сейчас работаете? Что увидим в скором времени на экране?
— Вышел новый сезон сериала "Два холма". Это не похожая на "Папины дочки" история: другое будущее, странное, но очень смешное.
Летом я снялся в фильме Владимира Котта "Обе две" с Кристиной Асмус. Играл мужа героини Кристины. Это драма о семье, детях и любви.
Будет и фильм "Артист" Дмитрия Грибанова. Там я в роли сына персонажа Юрия Стоянова.
— Что можете в целом сказать о современном российском кино?
— В сериалах Россия держит очень высокую планку: и в сценарном мастерстве, и в операторском искусстве. Иногда смотришь, пока не появились русские надписи или актеры, и думаешь: да это какое-то британское или голливудское кино. А потом понимаешь: нет, эти красивые кадры сняли наши.
В стране очень много талантливых людей, и мы можем делать качественные продукты, которые котируются во всем мире.
Премьера сериала "Папины дочки. Новые"
— Чего вам, как зрителю, не хватает, а чего, наоборот, много?
— Появилась свобода, а на платформах цензуры практически нет: много сомнительного по содержанию продукта.
Я не ханжа, но хотелось бы огородить детей от таких вещей. Потому что они должны понимать: то, что выпускают, — это не всегда хорошо. Нужно самим делать выводы, а не верить на слово.
— Вы не частый герой светской хроники. Очевидно ваше нежелание давать такие инфоповоды. Легко ли скрывать личную жизнь?
— Я очень сильно берегу эту часть своей жизни. Не выставляю видео и фото даже друзей. Излишнее недоброе внимание — это очень тяжело.
— Как вы проводите свободное время, которого, безусловно, мало?
— Люблю смотреть кино, сериалы. Встречаться с друзьями, есть, гулять, кататься на самокате. В этом смысле я абсолютно простой человек.