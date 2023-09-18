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Филипп Бледный: "Мой отец в "Папиных дочках" не похож на героя Леонова" - РИА Новости, 18.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.09.2023 (обновлено: 08:07 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/blednyy-1896564117.html
Филипп Бледный: "Мой отец в "Папиных дочках" не похож на героя Леонова"
Филипп Бледный: "Мой отец в "Папиных дочках" не похож на героя Леонова" - РИА Новости, 18.09.2023
Филипп Бледный: "Мой отец в "Папиных дочках" не похож на героя Леонова"
На телеканале СТС выходит сериал "Папины дочки. Новые" — продолжение популярного ситкома нулевых. Главные герои — семейство Васильевых. Веник и Даша прожили... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:00
2023-09-18T08:07
культура
андрей леонов
владимир котт
кристина асмус
кино и сериалы
что посмотреть
интервью - культура
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. На телеканале СТС выходит сериал "Папины дочки. Новые" — продолжение популярного ситкома нулевых. Главные герои — семейство Васильевых. Веник и Даша прожили вместе 15 лет, у них четыре дочери. Но мать оставляет мужа и детей, история с отцом-одиночкой повторяется. Филипп Бледный вернулся к этой роли и сыграл главу семейства. О съемках проекта и своей личной жизни актер рассказал в интервью РИА Новости. — Почему вы решили вернуться в проект "Папины дочки"?— История стала другой. Хотя кто-то может сказать, что все похоже: Веник взял ответственность за четырех детей, как когда-то Сергей Васнецов — за пятерых дочек. Но герои новые, хотя и полюбившиеся останутся. Маленькие звездочки будут зажигать и сиять.А сыграть папу четырех детей — всегда об этом мечтал.— О чем новый сериал?— "Папины дочки" всегда были про семью, дружбу и взаимовыручку.— Такие проекты отражают и актуальные проблемы. В новых сериях какие вопросы поднимаются, помимо извечной — отцов и детей?— Одна моя дочь, например, защищает природу. Другая — погружена в проблему взаимоотношений полов. Еще одна — пытается развиваться как бизнесмен и ищет правильные и неправильные способы заработка (смеется).— Есть ли что-то, что вы взяли от своего отца для роли повзрослевшего Веника?— Бесконечную любовь к детям. Он никогда не уставал и не говорил: "Отстаньте от меня, я занят".Помню, как папа после спектакля зимой поздно вечером, когда уже не ходили автобусы, нес меня в шубе на руках и пел какие-то песни, чтобы убаюкать. А мама шла с ним за ручку.Мужская сила важна для ребенка. Если ты знаешь, что папа тебя защитит, ты ничего не боишься.— Не боитесь ли вы сравнений с Андреем Леоновым и своего героя с его?— Нет. Мы совершенно разные. Его "папа" — нервный психолог, а мой — умный, рассудительный физик. Но в юности он был тоже неуравновешенным мальчишкой.— Давал ли Леонов вам какие-то советы?— Нет. Мы на эту тему не разговаривали, потому что у меня совершенно другой взгляд на эту роль.— Тенденция последних лет в кино и музыке — ностальгия, поэтому продюсеры перезапускают некогда любимые и популярные проекты. Почему, на ваш взгляд, россияне грустят по прошлому?— Не согласен, что это грусть. Это просто любовь к тому, что было.Перезапуск "Папиных дочек" — не игра в ностальгию, задача была — взять лучшее и светлое из того, что было, и чего, возможно, не хватает сейчас. Теплого, лампового — как у торшера.Сегодня много проектов, которые говорят о похоти, а не о любви; о предательстве, а не о дружбе.— Задача-минимум сериала — получить такие же рейтинги, как у первоисточника. Как вам кажется, удастся?— Возможно, продюсеры выдвигают подобные критерии. Актеры — нет, для нас это дело третье.— Над какими проектами вы сейчас работаете? Что увидим в скором времени на экране?— Вышел новый сезон сериала "Два холма". Это не похожая на "Папины дочки" история: другое будущее, странное, но очень смешное.Летом я снялся в фильме Владимира Котта "Обе две" с Кристиной Асмус. Играл мужа героини Кристины. Это драма о семье, детях и любви.Будет и фильм "Артист" Дмитрия Грибанова. Там я в роли сына персонажа Юрия Стоянова.— Что можете в целом сказать о современном российском кино?— В сериалах Россия держит очень высокую планку: и в сценарном мастерстве, и в операторском искусстве. Иногда смотришь, пока не появились русские надписи или актеры, и думаешь: да это какое-то британское или голливудское кино. А потом понимаешь: нет, эти красивые кадры сняли наши.В стране очень много талантливых людей, и мы можем делать качественные продукты, которые котируются во всем мире.— Чего вам, как зрителю, не хватает, а чего, наоборот, много?— Появилась свобода, а на платформах цензуры практически нет: много сомнительного по содержанию продукта.Я не ханжа, но хотелось бы огородить детей от таких вещей. Потому что они должны понимать: то, что выпускают, — это не всегда хорошо. Нужно самим делать выводы, а не верить на слово.— Вы не частый герой светской хроники. Очевидно ваше нежелание давать такие инфоповоды. Легко ли скрывать личную жизнь?— Я очень сильно берегу эту часть своей жизни. Не выставляю видео и фото даже друзей. Излишнее недоброе внимание — это очень тяжело.— Как вы проводите свободное время, которого, безусловно, мало?— Люблю смотреть кино, сериалы. Встречаться с друзьями, есть, гулять, кататься на самокате. В этом смысле я абсолютно простой человек.
https://ria.ru/20230912/stoyanov-1895556196.html
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Роман Харрасов
Роман Харрасов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
353
60
андрей леонов, владимир котт, кристина асмус, кино и сериалы, что посмотреть , интервью - культура
Культура, Андрей Леонов, Владимир Котт, Кристина Асмус, Кино и сериалы, что посмотреть , Интервью - Культура
Филипп Бледный: "Мой отец в "Папиных дочках" не похож на героя Леонова"

Филипп Бледный рассказал о новых "Папиных дочках", цензуре в кино и личной жизни

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьера сериала "Папины дочки. Новые"
Премьера сериала Папины дочки. Новые - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. На телеканале СТС выходит сериал "Папины дочки. Новые" — продолжение популярного ситкома нулевых. Главные герои — семейство Васильевых. Веник и Даша прожили вместе 15 лет, у них четыре дочери. Но мать оставляет мужа и детей, история с отцом-одиночкой повторяется. Филипп Бледный вернулся к этой роли и сыграл главу семейства. О съемках проекта и своей личной жизни актер рассказал в интервью РИА Новости.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
— Почему вы решили вернуться в проект "Папины дочки"?
— История стала другой. Хотя кто-то может сказать, что все похоже: Веник взял ответственность за четырех детей, как когда-то Сергей Васнецов — за пятерых дочек. Но герои новые, хотя и полюбившиеся останутся. Маленькие звездочки будут зажигать и сиять.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
А сыграть папу четырех детей — всегда об этом мечтал.
— О чем новый сериал?
— "Папины дочки" всегда были про семью, дружбу и взаимовыручку.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
— Такие проекты отражают и актуальные проблемы. В новых сериях какие вопросы поднимаются, помимо извечной — отцов и детей?
— Одна моя дочь, например, защищает природу. Другая — погружена в проблему взаимоотношений полов. Еще одна — пытается развиваться как бизнесмен и ищет правильные и неправильные способы заработка (смеется).
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
— Есть ли что-то, что вы взяли от своего отца для роли повзрослевшего Веника?
— Бесконечную любовь к детям. Он никогда не уставал и не говорил: "Отстаньте от меня, я занят".
Помню, как папа после спектакля зимой поздно вечером, когда уже не ходили автобусы, нес меня в шубе на руках и пел какие-то песни, чтобы убаюкать. А мама шла с ним за ручку.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьера сериала "Папины дочки. Новые"
Премьера сериала Папины дочки. Новые - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьера сериала "Папины дочки. Новые"
Мужская сила важна для ребенка. Если ты знаешь, что папа тебя защитит, ты ничего не боишься.
— Не боитесь ли вы сравнений с Андреем Леоновым и своего героя с его?
— Нет. Мы совершенно разные. Его "папа" — нервный психолог, а мой — умный, рассудительный физик. Но в юности он был тоже неуравновешенным мальчишкой.
© Фото : СТСАктеры сериала "Папины дочки"
Актеры сериала Папины дочки - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : СТС
Актеры сериала "Папины дочки"
— Давал ли Леонов вам какие-то советы?
— Нет. Мы на эту тему не разговаривали, потому что у меня совершенно другой взгляд на эту роль.
— Тенденция последних лет в кино и музыке — ностальгия, поэтому продюсеры перезапускают некогда любимые и популярные проекты. Почему, на ваш взгляд, россияне грустят по прошлому?
— Не согласен, что это грусть. Это просто любовь к тому, что было.
Перезапуск "Папиных дочек" — не игра в ностальгию, задача была — взять лучшее и светлое из того, что было, и чего, возможно, не хватает сейчас. Теплого, лампового — как у торшера.
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки"
Сегодня много проектов, которые говорят о похоти, а не о любви; о предательстве, а не о дружбе.
— Задача-минимум сериала — получить такие же рейтинги, как у первоисточника. Как вам кажется, удастся?
— Возможно, продюсеры выдвигают подобные критерии. Актеры — нет, для нас это дело третье.
© START (2022)Кадр из сериала "Два холма"
Кадр из сериала Два холма
© START (2022)
Кадр из сериала "Два холма"
— Над какими проектами вы сейчас работаете? Что увидим в скором времени на экране?
— Вышел новый сезон сериала "Два холма". Это не похожая на "Папины дочки" история: другое будущее, странное, но очень смешное.
Летом я снялся в фильме Владимира Котта "Обе две" с Кристиной Асмус. Играл мужа героини Кристины. Это драма о семье, детях и любви.
Будет и фильм "Артист" Дмитрия Грибанова. Там я в роли сына персонажа Юрия Стоянова.
— Что можете в целом сказать о современном российском кино?
— В сериалах Россия держит очень высокую планку: и в сценарном мастерстве, и в операторском искусстве. Иногда смотришь, пока не появились русские надписи или актеры, и думаешь: да это какое-то британское или голливудское кино. А потом понимаешь: нет, эти красивые кадры сняли наши.
В стране очень много талантливых людей, и мы можем делать качественные продукты, которые котируются во всем мире.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьера сериала "Папины дочки. Новые"
Премьера сериала Папины дочки. Новые - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьера сериала "Папины дочки. Новые"
— Чего вам, как зрителю, не хватает, а чего, наоборот, много?
— Появилась свобода, а на платформах цензуры практически нет: много сомнительного по содержанию продукта.
Я не ханжа, но хотелось бы огородить детей от таких вещей. Потому что они должны понимать: то, что выпускают, — это не всегда хорошо. Нужно самим делать выводы, а не верить на слово.
— Вы не частый герой светской хроники. Очевидно ваше нежелание давать такие инфоповоды. Легко ли скрывать личную жизнь?
— Я очень сильно берегу эту часть своей жизни. Не выставляю видео и фото даже друзей. Излишнее недоброе внимание — это очень тяжело.
— Как вы проводите свободное время, которого, безусловно, мало?
— Люблю смотреть кино, сериалы. Встречаться с друзьями, есть, гулять, кататься на самокате. В этом смысле я абсолютно простой человек.
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