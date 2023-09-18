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Сын Байдена подал в суд на налоговую службу США за раскрытие его данных
Сын Байдена подал в суд на налоговую службу США за раскрытие его данных - РИА Новости, 18.09.2023
Сын Байдена подал в суд на налоговую службу США за раскрытие его данных
Сын президента США Хантер Байден подал в суд на налоговую службу, обвинив ее в неспособности защитить его личные данные от разглашения. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:48
2023-09-18T15:48
2023-09-18T15:48
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден подал в суд на налоговую службу, обвинив ее в неспособности защитить его личные данные от разглашения. Основанием для иска, который подан в федеральный суд по столичному округу Колумбия, стали действия сотрудников налоговой службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, которые выступали с публичными заявлениями, давали интервью СМИ и показания конгрессу. Претензии к налоговому ведомству состоят в том, что оно, согласно заявлению Байдена-младшего, "осознанно и преднамеренно" не приняло "административных, технических и/или физических мер" для обеспечения безопасности и конфиденциальности персональной информации истца. Список требований включает тысячу долларов компенсации за каждый случай несанкционированного раскрытия налоговых данных.
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в мире, колумбия, сша, хантер байден, президентские выборы в сша
В мире, Колумбия, США, Хантер Байден, Президентские выборы в США
Сын Байдена подал в суд на налоговую службу США за раскрытие его данных
Сын Байдена Хантер подал в суд на налоговую службу США за раскрытие его данных