Рейтинг@Mail.ru
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 18.09.2023 (обновлено: 12:25 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896903752.html
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом - РИА Новости, 18.09.2023
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом
Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:51
2023-09-18T12:25
в мире
болгария
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896912795_0:241:2048:1393_1920x0_80_0_0_add5dddf37cb948ddb7a52819288f9de.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте военного ведомства. "Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — заявили в Минобороны. О том, что на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области лежит беспилотник с прикрепленным к нему боеприпасом, сообщили накануне вечером местные жители. Место происшествия оцепили.По информации телеканала БНТ, неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или его вынесло течением. На фото видно, что к аппарату скотчем прикреплен предмет, напоминающий взрывное устройство.
https://ria.ru/20230914/nato-1896317966.html
болгария
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896912795_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_fbd339ebfc10589a7b7dc35084cc5f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, черное море
В мире, Болгария, Черное море
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом

МО Болгарии проверяет сигнал об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом

© Фото : Radoslav RusevСотрудники полиции на месте обнаружения дрона с боеприпасом в Болгарии
Сотрудники полиции на месте обнаружения дрона с боеприпасом в Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Radoslav Rusev
Сотрудники полиции на месте обнаружения дрона с боеприпасом в Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте военного ведомства.
"Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — заявили в Минобороны.
О том, что на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области лежит беспилотник с прикрепленным к нему боеприпасом, сообщили накануне вечером местные жители. Место происшествия оцепили.
По информации телеканала БНТ, неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или его вынесло течением. На фото видно, что к аппарату скотчем прикреплен предмет, напоминающий взрывное устройство.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
НАТО заявила, что не видит угроз военных атак со стороны России
14 сентября, 14:08
 
В миреБолгарияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала