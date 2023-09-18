https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896903752.html

Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом

Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом - РИА Новости, 18.09.2023

Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом

Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:51

2023-09-18T09:51

2023-09-18T12:25

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте военного ведомства. "Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — заявили в Минобороны. О том, что на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области лежит беспилотник с прикрепленным к нему боеприпасом, сообщили накануне вечером местные жители. Место происшествия оцепили.По информации телеканала БНТ, неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или его вынесло течением. На фото видно, что к аппарату скотчем прикреплен предмет, напоминающий взрывное устройство.

https://ria.ru/20230914/nato-1896317966.html

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, черное море