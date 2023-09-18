https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896903752.html
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом - РИА Новости, 18.09.2023
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом
Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:51
2023-09-18T09:51
2023-09-18T12:25
в мире
болгария
черное море
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны Болгарии направило саперов для проверки сообщений об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу, говорится на сайте военного ведомства. "Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — заявили в Минобороны. О том, что на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области лежит беспилотник с прикрепленным к нему боеприпасом, сообщили накануне вечером местные жители. Место происшествия оцепили.По информации телеканала БНТ, неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или его вынесло течением. На фото видно, что к аппарату скотчем прикреплен предмет, напоминающий взрывное устройство.
https://ria.ru/20230914/nato-1896317966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, черное море
В мире, Болгария, Черное море
Болгария проверяет сообщения об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом
МО Болгарии проверяет сигнал об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом