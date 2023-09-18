https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896878085.html

В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе - РИА Новости, 18.09.2023

В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

Военным в зоне спецоперации передали для испытаний дроны-камикадзе со складными крыльями "БАС-80", собранные из композитных материалов, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:04

2023-09-18T03:04

2023-09-18T10:36

луганская народная республика

донецкая народная республика

евгений дудоров

царские волки

нпо "андроидная техника"

безопасность

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Военным в зоне спецоперации передали для испытаний дроны-камикадзе со складными крыльями "БАС-80", собранные из композитных материалов, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор НПО "Андроидная техника" — предприятия-разработчика беспилотника — Евгений Дудоров."Мы передали "Царским волкам" пару наших "БАС-80", чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации", — сказал собеседник агентства.БПЛА производятся из карбона или стеклопластика. Дудоров отметил, что за счет применения композитных материалов "БАС-80" удалось сделать максимально легким и компактным. Вес дрона — 1,7 килограмма, благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус для переноски оператором.Дрон запускается за счет стартового порохового заряда. Полезная нагрузка "БАС-80" – 500 граммов, с возможностью увеличения до двух килограммов.По словам собеседника агентства, испытания дрона-камикадзе проходят успешно. В ходе них "БАС-80" подтвердил свои технические характеристики: максимальная скорость полета — до 130 километров в час, высота полета — до 200 метров, дальность — до 30 километров.Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20230904/operator-1893998752.html

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луганская народная республика, донецкая народная республика, евгений дудоров, царские волки, нпо "андроидная техника", безопасность