https://ria.ru/20230918/belgorod-1896908860.html
В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы Z
В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы Z - РИА Новости, 18.09.2023
В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы Z
Неизвестные ночью подпалили конструкцию в виде буквы Z в Белгороде, видеозапись с моментом поджога передали в полицию, сообщил мэр города Валентин Демидов в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:21
2023-09-18T10:21
2023-09-18T10:21
валентин демидов
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Неизвестные ночью подпалили конструкцию в виде буквы Z в Белгороде, видеозапись с моментом поджога передали в полицию, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. "Сегодня ночью в 0.29 неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия", - написал Демидов. Он отметил, что камера зафиксировала машины, которые останавливались на месте происшествия и пытались помочь. Мэр поблагодарил всех неравнодушных граждан, в том числе молодого человека, который самостоятельно начал тушить пожар с помощью огнетушителя, не дожидаясь прибытия специальных служб. "Конструкция практически не пострадала, приведем в порядок в ближайшее время", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230816/arest-1890451045.html
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валентин демидов, белгород, происшествия
Валентин Демидов, Белгород, Происшествия
В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы Z
Мэр Белгорода Демидов: неизвестные ночью подожгли конструкцию в виде буквы Z