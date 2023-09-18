https://ria.ru/20230918/belgiya-1897014851.html

В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи

В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи - РИА Новости, 18.09.2023

В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи

В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:05

2023-09-18T16:05

2023-09-18T16:05

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector.Инцидент произошел на следующий день после того, как историческое здание вновь открылось для публики после трехлетней реставрации. На нее было потрачено около 150 миллионов долларов.На кадрах видно, как турист залез на статую льва, рядом с которой стоит статуя человека с факелом. Когда путешественника попытался спуститься вниз, часть статуи – факел – отломилась. По сообщениям местных СМИ, ирландец был "явно пьян".Ремонт статуи обойдется в 19 тысяч долларов. Заплатить придется самому туристу. Он был задержан в находящемся неподалеку ресторане быстрого питания.

https://ria.ru/20230913/italiya-1895884867.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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