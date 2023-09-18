Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:05 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/belgiya-1897014851.html
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи - РИА Новости, 18.09.2023
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи
В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:05
2023-09-18T16:05
туризм
туризм
новости - туризм
бельгия
ирландия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779427356_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_0dd04ef08c339c94568d12d8dde44eed.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector.Инцидент произошел на следующий день после того, как историческое здание вновь открылось для публики после трехлетней реставрации. На нее было потрачено около 150 миллионов долларов.На кадрах видно, как турист залез на статую льва, рядом с которой стоит статуя человека с факелом. Когда путешественника попытался спуститься вниз, часть статуи – факел – отломилась. По сообщениям местных СМИ, ирландец был "явно пьян".Ремонт статуи обойдется в 19 тысяч долларов. Заплатить придется самому туристу. Он был задержан в находящемся неподалеку ресторане быстрого питания.
https://ria.ru/20230913/italiya-1895884867.html
бельгия
ирландия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779427356_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_1009171777f0b61fe2024db4baaffeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, бельгия, ирландия, брюссель
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бельгия, Ирландия, Брюссель
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи

В Бельгии турист разбил известную статую у фасада Брюссельской биржи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector.
Инцидент произошел на следующий день после того, как историческое здание вновь открылось для публики после трехлетней реставрации. На нее было потрачено около 150 миллионов долларов.
На кадрах видно, как турист залез на статую льва, рядом с которой стоит статуя человека с факелом. Когда путешественника попытался спуститься вниз, часть статуи – факел – отломилась. По сообщениям местных СМИ, ирландец был "явно пьян".
Ремонт статуи обойдется в 19 тысяч долларов. Заплатить придется самому туристу. Он был задержан в находящемся неподалеку ресторане быстрого питания.
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Риме туристок оштрафовали на 450 евро за купание в известном фонтане
13 сентября, 02:08
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБельгияИрландияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала