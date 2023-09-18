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В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи - РИА Новости, 18.09.2023
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи
В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:05
2023-09-18T16:05
2023-09-18T16:05
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает The Collector.Инцидент произошел на следующий день после того, как историческое здание вновь открылось для публики после трехлетней реставрации. На нее было потрачено около 150 миллионов долларов.На кадрах видно, как турист залез на статую льва, рядом с которой стоит статуя человека с факелом. Когда путешественника попытался спуститься вниз, часть статуи – факел – отломилась. По сообщениям местных СМИ, ирландец был "явно пьян".Ремонт статуи обойдется в 19 тысяч долларов. Заплатить придется самому туристу. Он был задержан в находящемся неподалеку ресторане быстрого питания.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бельгия, ирландия, брюссель
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бельгия, Ирландия, Брюссель
В Бельгии турист из Ирландии повредил известную статую у здания биржи
В Бельгии турист разбил известную статую у фасада Брюссельской биржи
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
В Бельгии ирландский турист разбил статую у фасада Брюссельской фондовой биржи, сообщает
The Collector.
Инцидент произошел на следующий день после того, как историческое здание вновь открылось для публики после трехлетней реставрации. На нее было потрачено около 150 миллионов долларов.
На кадрах видно, как турист залез на статую льва, рядом с которой стоит статуя человека с факелом. Когда путешественника попытался спуститься вниз, часть статуи – факел – отломилась. По сообщениям местных СМИ, ирландец был "явно пьян".
Ремонт статуи обойдется в 19 тысяч долларов. Заплатить придется самому туристу. Он был задержан в находящемся неподалеку ресторане быстрого питания.
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