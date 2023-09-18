https://ria.ru/20230918/bayden-1896884731.html

Будут проблемы. Байдену сообщили плохие новости из-за маневра России

Будут проблемы. Байдену сообщили плохие новости из-за маневра России - РИА Новости, 18.09.2023

Будут проблемы. Байдену сообщили плохие новости из-за маневра России

Рост цен на бензин, вызванный в том числе решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, станет "огромной головной болью" для президента США Джо Байдена в 2024... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T06:31

2023-09-18T06:31

2023-09-18T08:39

в мире

россия

сша

саудовская аравия

джо байден

александр новак

опек

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рост цен на бензин, вызванный в том числе решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, станет "огромной головной болью" для президента США Джо Байдена в 2024 году, заявил в интервью Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.По его словам, несмотря на рост запасов бензина в США в последние дни, существует проблема — отсутствие сырой нефти. "Такое ощущение, что мы собираемся пробить (порог. — Прим. ред.) в четыре доллара (в среднем за галлон 3,785 литра. — Прим. ред.)", — заявил Пейн.Как предположил аналитик, рост стоимости топлива станет "огромной головной болью" для главы Белого дома в 2024 году, когда в США пройдут президентские выборы. "Это провальная (энергетическая. — Прим. ред.) политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией", — заключил он.В начале сентября агентство SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Тогда же вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. В минувшую пятницу цены на нефть выросли до самого высокого уровня за десять последних месяцев.Исторический рекорд в США был зафиксирован 14 июня прошлого года, когда средняя цена галлона составила 5,016 доллара. В 2022-м Байден обвинял в росте цен на бензин Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, а также американский топливно-энергетический комплекс.

https://ria.ru/20230907/neft-1894609537.html

россия

сша

саудовская аравия

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в мире, россия, сша, саудовская аравия, джо байден, александр новак, опек