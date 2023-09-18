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Литва ожидает разъяснений по находящихся в ЕС авто с российскими номерами - РИА Новости, 18.09.2023
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18:37 18.09.2023 (обновлено: 18:40 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897060751.html
Литва ожидает разъяснений по находящихся в ЕС авто с российскими номерами
Литва ожидает разъяснений по находящихся в ЕС авто с российскими номерами - РИА Новости, 18.09.2023
Литва ожидает разъяснений по находящихся в ЕС авто с российскими номерами
Литва ждет разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:37
2023-09-18T18:40
литва
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Литва ждет разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу, заявил в понедельник генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас в эфире радио LRT. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет на въезд легковых машин с российской регистрацией ввели Латвия, Эстония, Финляндия и Польша. "Основная цель пакета санкций - не допустить попадания этих товаров в Евросоюз... Сейчас самое время подумать о втором решении - что делать с этими автомобилями... Об автомобилях ничего не сказано: как применяется это разъяснение, имеет ли оно только прямую силу или имеет обратную, могут ли автомобили, въехавшие до 8... (сентября – ред.), находиться (в ЕС ред.) какое-то время или они должны будут конфискованы сегодня. Все это надо разъяснить", - сказал Жвиронас. По его словам, речь идет "о тысячах и десятках тысяч автомобилей, которые находятся на территории ЕС". "Необходимо региональное решение, если не в масштабах ЕС, что с ними делать... Когда это решение будет принято, это, конечно, не создаст каких-либо серьезных технических препятствий для его реализации", - сказал Жвиронас. По его слова, цель санкционного пакета была достигнута, поскольку "потоки автомобилей сокращаются до минимума", а со временем "проблема решится сама собой".
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
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литва, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, россия
Литва, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Россия
Литва ожидает разъяснений по находящихся в ЕС авто с российскими номерами

Литва ожидает разъяснений от ЕК по находящихся в ЕС авто с российскими номерами

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Литва ждет разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу, заявил в понедельник генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас в эфире радио LRT.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет на въезд легковых машин с российской регистрацией ввели Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.
"Основная цель пакета санкций - не допустить попадания этих товаров в Евросоюз... Сейчас самое время подумать о втором решении - что делать с этими автомобилями... Об автомобилях ничего не сказано: как применяется это разъяснение, имеет ли оно только прямую силу или имеет обратную, могут ли автомобили, въехавшие до 8... (сентября – ред.), находиться (в ЕС ред.) какое-то время или они должны будут конфискованы сегодня. Все это надо разъяснить", - сказал Жвиронас.
По его словам, речь идет "о тысячах и десятках тысяч автомобилей, которые находятся на территории ЕС". "Необходимо региональное решение, если не в масштабах ЕС, что с ними делать... Когда это решение будет принято, это, конечно, не создаст каких-либо серьезных технических препятствий для его реализации", - сказал Жвиронас.
По его слова, цель санкционного пакета была достигнута, поскольку "потоки автомобилей сокращаются до минимума", а со временем "проблема решится сама собой".
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