Литва ожидает разъяснений по находящихся в ЕС авто с российскими номерами
Литва ожидает разъяснений от ЕК по находящихся в ЕС авто с российскими номерами
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Литва ждет разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу, заявил в понедельник генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас в эфире радио LRT.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
"Основная цель пакета санкций - не допустить попадания этих товаров в Евросоюз... Сейчас самое время подумать о втором решении - что делать с этими автомобилями... Об автомобилях ничего не сказано: как применяется это разъяснение, имеет ли оно только прямую силу или имеет обратную, могут ли автомобили, въехавшие до 8... (сентября – ред.), находиться (в ЕС ред.) какое-то время или они должны будут конфискованы сегодня. Все это надо разъяснить", - сказал Жвиронас.
По его словам, речь идет "о тысячах и десятках тысяч автомобилей, которые находятся на территории ЕС". "Необходимо региональное решение, если не в масштабах ЕС, что с ними делать... Когда это решение будет принято, это, конечно, не создаст каких-либо серьезных технических препятствий для его реализации", - сказал Жвиронас.
По его слова, цель санкционного пакета была достигнута, поскольку "потоки автомобилей сокращаются до минимума", а со временем "проблема решится сама собой".