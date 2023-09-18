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В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2023
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19:53 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/avariya-1897076209.html
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2023
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие
Фельдшер, водитель и пациент, находившиеся в скорой помощи, получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:53
2023-09-18T19:53
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Фельдшер, водитель и пациент, находившиеся в скорой помощи, получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. Авария произошла в понедельник днем на 39-м километре автодороги "Ростов - Ставрополь". По предварительным данным, водитель грузовика MAN, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными маяками и спецсигналами по встречной полосе. В "скорой" находился пациент с обширным инфарктом, которого везли в Ростов-на-Дону. "В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и гражданин, которые находились в автомобиле "Газель NEXT", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие

В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Фельдшер, водитель и пациент, находившиеся в скорой помощи, получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла в понедельник днем на 39-м километре автодороги "Ростов - Ставрополь".
По предварительным данным, водитель грузовика MAN, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными маяками и спецсигналами по встречной полосе. В "скорой" находился пациент с обширным инфарктом, которого везли в Ростов-на-Дону.
"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и гражданин, которые находились в автомобиле "Газель NEXT", - сказал представитель ведомства.
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ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуГИБДД МВД РФАвто
 
 
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