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В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2023
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие
Фельдшер, водитель и пациент, находившиеся в скорой помощи, получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:53
2023-09-18T19:53
2023-09-18T19:53
происшествия
ростовская область
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авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Фельдшер, водитель и пациент, находившиеся в скорой помощи, получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. Авария произошла в понедельник днем на 39-м километре автодороги "Ростов - Ставрополь". По предварительным данным, водитель грузовика MAN, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными маяками и спецсигналами по встречной полосе. В "скорой" находился пациент с обширным инфарктом, которого везли в Ростов-на-Дону. "В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и гражданин, которые находились в автомобиле "Газель NEXT", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, есть пострадавшие
В Ростовской области грузовик столкнулся со скорой, пострадали три человека