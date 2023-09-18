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В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими

В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими - РИА Новости, 18.09.2023

В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими

Водитель Mercedes, устроивший ДТП недалеко от Белорусского вокзала в Москве, арестован до 15 ноября, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:05

2023-09-18T17:05

2023-09-18T17:32

происшествия

авто

москва

mercedes

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Водитель Mercedes, устроивший ДТП недалеко от Белорусского вокзала в Москве, арестован до 15 ноября, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Как ранее сообщал столичный Дептранс, авария с участием двух авто произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором Mercedes движется быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в попутную машину. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что пострадали пять человек. В прокуратуре отмечали, что 21-летний виновник ДТП, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел прав."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.“Таганским районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожинова Никиты Андреевича”, - рассказал собеседник агентства в пресс-службе суда.Против него было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения". Кроме того, прокуратура отмечала, что Mercedes, возможно, был угнан.

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происшествия, авто, москва, mercedes