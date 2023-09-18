https://ria.ru/20230918/avariya-1897032944.html
В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими
В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими - РИА Новости, 18.09.2023
В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими
Водитель Mercedes, устроивший ДТП недалеко от Белорусского вокзала в Москве, арестован до 15 ноября, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:05
2023-09-18T17:05
2023-09-18T17:32
происшествия
авто
москва
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897036362_0:414:893:916_1920x0_80_0_0_db3e2bbf30fce1b0c230a80179cf9974.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Водитель Mercedes, устроивший ДТП недалеко от Белорусского вокзала в Москве, арестован до 15 ноября, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Как ранее сообщал столичный Дептранс, авария с участием двух авто произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором Mercedes движется быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в попутную машину. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что пострадали пять человек. В прокуратуре отмечали, что 21-летний виновник ДТП, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел прав."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.“Таганским районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожинова Никиты Андреевича”, - рассказал собеседник агентства в пресс-службе суда.Против него было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения". Кроме того, прокуратура отмечала, что Mercedes, возможно, был угнан.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897036362_0:380:893:1050_1920x0_80_0_0_a93f12038bdc5f55422ba1b018470951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, mercedes
Происшествия, Авто, Москва, Mercedes
В Москве водителя иномарки арестовали после ДТП с пятью пострадавшими
В Москве арестовали пьяного водителя Mercedes после ДТП с пятью пострадавшими
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Водитель Mercedes, устроивший ДТП недалеко от Белорусского вокзала в Москве, арестован до 15 ноября, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
Как ранее сообщал столичный Дептранс
, авария с участием двух авто произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором Mercedes движется быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в попутную машину. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что пострадали пять человек. В прокуратуре отмечали, что 21-летний виновник ДТП, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел прав.
"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
“Таганским районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожинова Никиты Андреевича”, - рассказал собеседник агентства в пресс-службе суда.
Против него было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения". Кроме того, прокуратура отмечала, что Mercedes, возможно, был угнан.