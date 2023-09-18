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ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка

ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка - РИА Новости, 18.09.2023

ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка

Украинские войска в 14.50 выпустили три снаряда из РСЗО по центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:01

2023-09-18T15:01

2023-09-18T15:07

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили три снаряда из РСЗО по центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал в 14.59, что центр города под обстрелом, "в зоне риска бульвар Пушкина".

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк