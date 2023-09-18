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ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 18.09.2023 (обновлено: 15:07 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ataka-1896996403.html
ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка
ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка
Украинские войска в 14.50 выпустили три снаряда из РСЗО по центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:01
2023-09-18T15:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили три снаряда из РСЗО по центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал в 14.59, что центр города под обстрелом, "в зоне риска бульвар Пушкина".
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили три снаряда из РСЗО по центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2023Посмотреть
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал в 14.59, что центр города под обстрелом, "в зоне риска бульвар Пушкина".
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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