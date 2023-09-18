https://ria.ru/20230918/armeniya-1897007237.html

Выборы в Ереване обнажили проблему легитимности для властей, заявил эксперт

Выборы в Ереване обнажили проблему легитимности для властей, заявил эксперт - РИА Новости, 18.09.2023

Выборы в Ереване обнажили проблему легитимности для властей, заявил эксперт

Выборы в горсовет Еревана, по итогам которых правящая партия "Гражданский договор" набрала менее 33% голосов при низкой явке, обнажили проблему легитимности для РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:30

2023-09-18T15:30

2023-09-18T15:30

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ереван

армения

айк марутян

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ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Выборы в горсовет Еревана, по итогам которых правящая партия "Гражданский договор" набрала менее 33% голосов при низкой явке, обнажили проблему легитимности для властей Армении, считает армянский политолог Грант Микаелян. Согласно данным ЦИК Армении, за правящую партию на прошедших в воскресенье выборах в горсовет Еревана проголосовали 32,57% избирателей при явке в 28,46%. Этих голосов недостаточно, чтобы самостоятельно, без поддержки других политических сил, избрать мэра Еревана. Даже в случае формирования коалиции с близкой "Гражданскому договору" партией "Республика" провластному кандидату на пост мэра Тиграну Авиняну потребуется как минимум еще один голос из других фракций, чтобы занять кресло градоначальника. Второе место заняла партия "Национальный прогресс" бывшего мэра Айка Марутяна, набравшая 18,89% голосов. "Напрямую результаты выборов на внутриполитической ситуации в Армении не скажутся, так как власти, скорее всего, смогут продавить своего кандидата тем или иным способом. Но есть еще одна проблема - это проблема легитимности. И на выборах, где власть почти не набирает голосов, становится очевидно, что этой легитимности нет", - сказал Микаелян РИА Новости. По словам эксперта, итоги выборов, тем не менее, отразятся на политической обстановке в республике. "Это, конечно же, даст возможность остальным оппозиционным силам действовать более активно. Это также окажет деморализующее влияние на сторонников власти, а те из них, которые поддерживали власти из-за иллюзии того, что она сильна и безальтернативна, начнут искать такие альтернативы. То есть в среднесрочной перспективе на власти это скажется плохо, но непосредственное влияние может оказаться только в том случае, если будет избран оппозиционный мэр, что, как мне кажется, менее вероятно", - заявил Микаелян. Он отметил, что на выборах были нарушения, хотя они и не носили катастрофический характер. "Но статистический анализ показал, что власть без нарушений получила бы примерно 31%, а она получила почти 32,6%", - сказал эксперт. Вероятным сценарием во время избрания горсоветом мэра он считает "перекупку" одного их депутатов. "В таком случае будут все возможности для того, чтобы сохранить власть и в коалиции с партией "Республика" провести выборы мэра и назначить Авиняна на этот пост. Хотя, конечно, риски есть. Но также есть вопрос, а готова ли оппозиция к выдвижению оппозиционного мэра - пока это непонятно. И непонятно, готов ли стать таковым Айк Марутян. Потому что это будет предполагать огромнейшее давление на него, и я не думаю, что он готов его выдерживать. Даже сейчас вероятность оппозиционного мэра я рассматриваю как не очень большую, хотя если бы в Армении была полноценная демократия, этот сценарий однозначно реализовался бы", - отметил эксперт. В соответствии с результатами голосования, в горсовет пройдут также блок "Мать-Армения", возглавляемый бывшим депутатом парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраником Теваняном, антироссийская партия "Республика" и партия "Общественный голос", основанная видеоблогером Варданом Гукасяном. Эти политические силы набрали соответственно 15,43%, 11,32% и и 9,68%. В выборах в горсовет Еревана 17 сентября участвовали 13 партий и один альянс. В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, куда входят 65 человек. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.

https://ria.ru/20230917/pashinyan-1896784052.html

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в мире, ереван, армения, айк марутян