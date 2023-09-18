https://ria.ru/20230918/arest-1897099623.html

В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций

В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций - РИА Новости, 18.09.2023

В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций

Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:46

2023-09-18T22:46

2023-09-18T22:58

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.Прокуратура утверждает, что россиянин, постоянно проживающий в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах."Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, 51-летнему Марченко предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды, а также в контрабанде товаров из США.Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230914/smartfon-1896092421.html

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сша, россия, технологии, в мире, гонконг