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В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций - РИА Новости, 18.09.2023
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22:46 18.09.2023 (обновлено: 22:58 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/arest-1897099623.html
В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций
В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций - РИА Новости, 18.09.2023
В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций
Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:46
2023-09-18T22:58
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.Прокуратура утверждает, что россиянин, постоянно проживающий в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах."Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, 51-летнему Марченко предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды, а также в контрабанде товаров из США.Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.
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сша, россия, технологии, в мире, гонконг
США, Россия, Технологии, В мире, Гонконг
В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций

В США арестовали россиянина Марченко по обвинению в закупках в обход санкций

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
Прокуратура утверждает, что россиянин, постоянно проживающий в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.
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"Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, 51-летнему Марченко предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды, а также в контрабанде товаров из США.
Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.
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