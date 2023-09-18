https://ria.ru/20230918/apple-1897090410.html

Владельцам iPhone стала доступна iOS 17

Владельцам iPhone стала доступна iOS 17 - РИА Новости, 18.09.2023

Владельцам iPhone стала доступна iOS 17

Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 17, следует из пресс-релиза на сайте компании. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T21:10

2023-09-18T21:10

2023-09-18T22:29

технологии

россия

apple

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858518466_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_c4f082bf33e851dc256e741ca9f2e406.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 17, следует из пресс-релиза на сайте компании. "iOS 17 доступна сегодня в виде бесплатного обновления программного обеспечения", - сообщается в релизе. Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление. Загрузить новую ОС могут в том числе и пользователи из России. Новая версия операционной системы добавляет крупную функцию в приложение "телефон": теперь пользователь может самостоятельно создать единый фото-аватар для своего контакта, и он будет высвечиваться на экране при звонке у других пользователей. Для того, чтобы функция работала, у обоих собеседников должен быть iPhone, а также добавленные в контакты номера друг друга. Фото-аватар можно редактировать при помощи фильтров, текста и других визуальных аксессуаров. Ранее изображения для контактов могли устанавливать только сами владельцы контактной "книги". Обновлен был также функционал FaceTime. Пользователи могут оставить голосовое или видео-сообщение, если не могут дозвониться до другого человека по этому приложению. А во время звонка с другим человеком теперь можно посылать реакции по экрану при помощи простых жестов. Приложение теперь также поддерживает соединение с Apple TV. Добавлен отдельный интерфейс StandBy, который можно активировать, когда телефон лежит на боку. Функция предлагает отображение минимальной необходимой информации в тот момент, когда человек находится не у телефона, но должен видеть экран, например, для отсчета таймера. Альбомная ориентация интерфейса позволяет использовать его, когда телефон стоит на зарядке. Компания также заявляет о качественном улучшении функции автокоррекции. Теперь она использует современную модель машинного обучения для "предсказывания" слов. Визуальное отображение автокоррекции было также улучшено, чтобы быть более удобной для пользователя.

https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html

https://ria.ru/20230912/iphone-1895964648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, apple, общество