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Владельцам iPhone стала доступна iOS 17 - РИА Новости, 18.09.2023
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21:10 18.09.2023 (обновлено: 22:29 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/apple-1897090410.html
Владельцам iPhone стала доступна iOS 17
Владельцам iPhone стала доступна iOS 17 - РИА Новости, 18.09.2023
Владельцам iPhone стала доступна iOS 17
Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 17, следует из пресс-релиза на сайте компании. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:10
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технологии
россия
apple
общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 17, следует из пресс-релиза на сайте компании. "iOS 17 доступна сегодня в виде бесплатного обновления программного обеспечения", - сообщается в релизе. Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление. Загрузить новую ОС могут в том числе и пользователи из России. Новая версия операционной системы добавляет крупную функцию в приложение "телефон": теперь пользователь может самостоятельно создать единый фото-аватар для своего контакта, и он будет высвечиваться на экране при звонке у других пользователей. Для того, чтобы функция работала, у обоих собеседников должен быть iPhone, а также добавленные в контакты номера друг друга. Фото-аватар можно редактировать при помощи фильтров, текста и других визуальных аксессуаров. Ранее изображения для контактов могли устанавливать только сами владельцы контактной "книги". Обновлен был также функционал FaceTime. Пользователи могут оставить голосовое или видео-сообщение, если не могут дозвониться до другого человека по этому приложению. А во время звонка с другим человеком теперь можно посылать реакции по экрану при помощи простых жестов. Приложение теперь также поддерживает соединение с Apple TV. Добавлен отдельный интерфейс StandBy, который можно активировать, когда телефон лежит на боку. Функция предлагает отображение минимальной необходимой информации в тот момент, когда человек находится не у телефона, но должен видеть экран, например, для отсчета таймера. Альбомная ориентация интерфейса позволяет использовать его, когда телефон стоит на зарядке. Компания также заявляет о качественном улучшении функции автокоррекции. Теперь она использует современную модель машинного обучения для "предсказывания" слов. Визуальное отображение автокоррекции было также улучшено, чтобы быть более удобной для пользователя.
https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html
https://ria.ru/20230912/iphone-1895964648.html
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РИА Новости
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технологии, россия, apple, общество
Технологии, Россия, Apple, Общество
Владельцам iPhone стала доступна iOS 17

Владельцам iPhone стала доступна iOS 17

CC BY-SA 2.0 / Toshiyuki IMAI / iPhoneЗагрузка iOS 17
Загрузка iOS 17 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Toshiyuki IMAI / iPhone
Загрузка iOS 17. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 17, следует из пресс-релиза на сайте компании.
"iOS 17 доступна сегодня в виде бесплатного обновления программного обеспечения", - сообщается в релизе.
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Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление. Загрузить новую ОС могут в том числе и пользователи из России.
Новая версия операционной системы добавляет крупную функцию в приложение "телефон": теперь пользователь может самостоятельно создать единый фото-аватар для своего контакта, и он будет высвечиваться на экране при звонке у других пользователей. Для того, чтобы функция работала, у обоих собеседников должен быть iPhone, а также добавленные в контакты номера друг друга. Фото-аватар можно редактировать при помощи фильтров, текста и других визуальных аксессуаров. Ранее изображения для контактов могли устанавливать только сами владельцы контактной "книги".
Обновлен был также функционал FaceTime. Пользователи могут оставить голосовое или видео-сообщение, если не могут дозвониться до другого человека по этому приложению. А во время звонка с другим человеком теперь можно посылать реакции по экрану при помощи простых жестов. Приложение теперь также поддерживает соединение с Apple TV.
Добавлен отдельный интерфейс StandBy, который можно активировать, когда телефон лежит на боку. Функция предлагает отображение минимальной необходимой информации в тот момент, когда человек находится не у телефона, но должен видеть экран, например, для отсчета таймера. Альбомная ориентация интерфейса позволяет использовать его, когда телефон стоит на зарядке.
Компания также заявляет о качественном улучшении функции автокоррекции. Теперь она использует современную модель машинного обучения для "предсказывания" слов. Визуальное отображение автокоррекции было также улучшено, чтобы быть более удобной для пользователя.
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