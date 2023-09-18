https://ria.ru/20230918/anakondy-1896998847.html

У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство

У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство - РИА Новости, 18.09.2023

У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство

Семейство анаконд в аквариуме Алушты обзавелось потомством, это первые змеи данного вида, рожденные в Крыму, сообщил директор подводного музея Виктор Жиленко. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:11

2023-09-18T15:11

2023-09-18T15:53

хорошие новости

алушта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897003308_1:0:899:505_1920x0_80_0_0_280dc36f0cebe841c139212591f7ba8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Семейство анаконд в аквариуме Алушты обзавелось потомством, это первые змеи данного вида, рожденные в Крыму, сообщил директор подводного музея Виктор Жиленко."У семейства анаконд родились десять малышей. Змея вынашивала потомство девять месяцев и родила ровно на 270-й день", — рассказал он.Анаконды — живородящие змеи, сотрудники аквариума внимательно следили за питомцами и, когда они увидели появление малышей, сразу отсадили их в отдельный вольер. Около месяца после появления на свет маленькие змеи ничего не едят, затем произойдет смена кожи, и сразу после этого анаконды начнут искать еду."С этого момента будет уже опасно к ним приближаться, ведь анаконды — одни из самых сильных змей. Своими мышцами они обхватывают так, что легко могут задушить даже человека. Поэтому в аквариуме соблюдают особые правила безопасности", — отметил Жиленко. Уже сейчас малыши пытаются укусить все, что к ним приближается. Они могут прокусить кожу, но сам укус неядовитый, добавил директор аквариума.

https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html

алушта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алушта, общество