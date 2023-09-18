https://ria.ru/20230918/anakondy-1896998847.html
У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство
У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство - РИА Новости, 18.09.2023
У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство
Семейство анаконд в аквариуме Алушты обзавелось потомством, это первые змеи данного вида, рожденные в Крыму, сообщил директор подводного музея Виктор Жиленко. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:11
2023-09-18T15:11
2023-09-18T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Семейство анаконд в аквариуме Алушты обзавелось потомством, это первые змеи данного вида, рожденные в Крыму, сообщил директор подводного музея Виктор Жиленко."У семейства анаконд родились десять малышей. Змея вынашивала потомство девять месяцев и родила ровно на 270-й день", — рассказал он.Анаконды — живородящие змеи, сотрудники аквариума внимательно следили за питомцами и, когда они увидели появление малышей, сразу отсадили их в отдельный вольер. Около месяца после появления на свет маленькие змеи ничего не едят, затем произойдет смена кожи, и сразу после этого анаконды начнут искать еду."С этого момента будет уже опасно к ним приближаться, ведь анаконды — одни из самых сильных змей. Своими мышцами они обхватывают так, что легко могут задушить даже человека. Поэтому в аквариуме соблюдают особые правила безопасности", — отметил Жиленко. Уже сейчас малыши пытаются укусить все, что к ним приближается. Они могут прокусить кожу, но сам укус неядовитый, добавил директор аквариума.
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алушта, общество
Хорошие новости, Алушта, Общество
У семейства анаконд в аквариуме в Крыму впервые появилось потомство
В Крыму у семейства анаконд в аквариуме родились десять малышей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Семейство анаконд в аквариуме Алушты обзавелось потомством, это первые змеи данного вида, рожденные в Крыму, сообщил директор подводного музея Виктор Жиленко.
«
"У семейства анаконд родились десять малышей. Змея вынашивала потомство девять месяцев и родила ровно на 270-й день", — рассказал он.
Анаконды — живородящие змеи, сотрудники аквариума внимательно следили за питомцами и, когда они увидели появление малышей, сразу отсадили их в отдельный вольер. Около месяца после появления на свет маленькие змеи ничего не едят, затем произойдет смена кожи, и сразу после этого анаконды начнут искать еду.
"С этого момента будет уже опасно к ним приближаться, ведь анаконды — одни из самых сильных змей. Своими мышцами они обхватывают так, что легко могут задушить даже человека. Поэтому в аквариуме соблюдают особые правила безопасности", — отметил Жиленко.
Уже сейчас малыши пытаются укусить все, что к ним приближается. Они могут прокусить кожу, но сам укус неядовитый, добавил директор аквариума.
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