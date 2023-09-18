https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html

Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу

Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу - РИА Новости, 18.09.2023

Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:33

2023-09-18T14:33

2023-09-18T14:33

культура

политика

владимир машков

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу. "Из нашего театра никто не уезжал за границу", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли театр принять обратно уехавших артистов. Отвечая на вопрос, готовы ли принять актеров, вернувшихся из-за границы, если они захотят работать в театре Табакова, Машков отметил, что не задумывался об этом. "Вы знаете, у нас особенный театр, в нем нужно родиться и жить, поэтому об этом я даже не задумывался", - сказал Машков.

https://ria.ru/20230911/rossiya-1895535787.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир машков, москва