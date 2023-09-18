https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу - РИА Новости, 18.09.2023
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:33
2023-09-18T14:33
2023-09-18T14:33
культура
политика
владимир машков
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу. "Из нашего театра никто не уезжал за границу", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли театр принять обратно уехавших артистов. Отвечая на вопрос, готовы ли принять актеров, вернувшихся из-за границы, если они захотят работать в театре Табакова, Машков отметил, что не задумывался об этом. "Вы знаете, у нас особенный театр, в нем нужно родиться и жить, поэтому об этом я даже не задумывался", - сказал Машков.
https://ria.ru/20230911/rossiya-1895535787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир машков, москва
Культура, Политика, Владимир Машков, Москва
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу
Машков: ни один актер Театра Олега Табакова не уехал из России после начала СВО