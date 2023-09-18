Рейтинг@Mail.ru
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:33 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу - РИА Новости, 18.09.2023
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:33
2023-09-18T14:33
культура
политика
владимир машков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/98/1518049870_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_285239cfc65eb973e663a429d046c334.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу. "Из нашего театра никто не уезжал за границу", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли театр принять обратно уехавших артистов. Отвечая на вопрос, готовы ли принять актеров, вернувшихся из-за границы, если они захотят работать в театре Табакова, Машков отметил, что не задумывался об этом. "Вы знаете, у нас особенный театр, в нем нужно родиться и жить, поэтому об этом я даже не задумывался", - сказал Машков.
https://ria.ru/20230911/rossiya-1895535787.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/98/1518049870_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_a527bf2c23b842c257342fde0f38ea4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир машков, москва
Культура, Политика, Владимир Машков, Москва
Машков заявил, что никто из актеров Театра Табакова не уезжал за границу

Машков: ни один актер Театра Олега Табакова не уехал из России после начала СВО

CC BY 4.0 / Mos.ru / Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади
Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY 4.0 / Mos.ru /
Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что никто из актеров театра не уезжал за границу.
"Из нашего театра никто не уезжал за границу", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли театр принять обратно уехавших артистов.
Отвечая на вопрос, готовы ли принять актеров, вернувшихся из-за границы, если они захотят работать в театре Табакова, Машков отметил, что не задумывался об этом. "Вы знаете, у нас особенный театр, в нем нужно родиться и жить, поэтому об этом я даже не задумывался", - сказал Машков.
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Те, кто уехал из России, рано или поздно вернутся, считают в Кремле
11 сентября, 12:30
 
КультураПолитикаВладимир МашковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала