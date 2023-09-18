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В Венгрии заявили, что французское топливо не подойдет для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 18.09.2023
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17:54 18.09.2023 (обновлено: 17:55 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/aes-1897047112.html
В Венгрии заявили, что французское топливо не подойдет для АЭС "Пакш"
В Венгрии заявили, что французское топливо не подойдет для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 18.09.2023
В Венгрии заявили, что французское топливо не подойдет для АЭС "Пакш"
Единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:54
2023-09-18T17:55
в мире
венгрия
аэс "пакш"
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии, сообщила газета Nepszava со ссылкой на администрацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В начале сентября в венгерских СМИ появилась информация о том, что Орбан, выступая на закрытом мероприятии, якобы заявил о планах Венгрии в перспективе заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить энергозависимость от РФ. Через несколько дней министр энергетики Венгрии Чаба Лантош и главный исполнительный директор французской компании Framatome Бернар Фонтана подписали меморандум об углублении международного сотрудничества, который был согласован еще в 2021 году. "Единственная доступная сейчас возможность поставок топлива на существующие блоки АЭС нашей страны - это российский импорт. В настоящее время у Framatome нет топлива, пригодного для снабжения АЭС, построенных по российским технологиям", - говорится в ответе администрации венгерского премьера на запрос издания. Как отметили в ведомстве, хотя французская компания уже работает над разработкой такого топлива, быстрое и практичное решение будет возможным только через несколько лет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По его словам, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Он также отметил, что ряд стран и институтов Евросоюза пытается помешать сотрудничеству Венгрии и "Росатома" "неофициальными" санкциями, вопреки тому, что никаких ограничений в сфере атомной энергетики ЕС не принимал. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html
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в мире, венгрия, аэс "пакш", россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Венгрия, АЭС "Пакш", Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Венгрии заявили, что французское топливо не подойдет для АЭС "Пакш"

Nepszava: Орбан считает, что французское топливо для АЭС не заменит российское

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии, сообщила газета Nepszava со ссылкой на администрацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В начале сентября в венгерских СМИ появилась информация о том, что Орбан, выступая на закрытом мероприятии, якобы заявил о планах Венгрии в перспективе заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить энергозависимость от РФ. Через несколько дней министр энергетики Венгрии Чаба Лантош и главный исполнительный директор французской компании Framatome Бернар Фонтана подписали меморандум об углублении международного сотрудничества, который был согласован еще в 2021 году.
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"Единственная доступная сейчас возможность поставок топлива на существующие блоки АЭС нашей страны - это российский импорт. В настоящее время у Framatome нет топлива, пригодного для снабжения АЭС, построенных по российским технологиям", - говорится в ответе администрации венгерского премьера на запрос издания. Как отметили в ведомстве, хотя французская компания уже работает над разработкой такого топлива, быстрое и практичное решение будет возможным только через несколько лет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По его словам, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Он также отметил, что ряд стран и институтов Евросоюза пытается помешать сотрудничеству Венгрии и "Росатома" "неофициальными" санкциями, вопреки тому, что никаких ограничений в сфере атомной энергетики ЕС не принимал.
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В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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В миреВенгрияАЭС "Пакш"РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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