https://ria.ru/20230917/zima-1896819523.html

"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы

"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 17.09.2023

"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы

Большие украинские города рискуют остаться без света и тепла, если российско-украинский конфликт не прекратится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:04

2023-09-17T16:04

2023-09-17T16:04

в мире

украина

днепропетровск

николаев (украина)

олег соскин

леонид кучма

запорожская аэс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большие украинские города рискуют остаться без света и тепла, если российско-украинский конфликт не прекратится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации. Такие города, как Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, особенно Киев и Львов, все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь", – поделился он.Неутешительные прогнозы, по словам Соскина, связаны с тем, что нет Каховской ГЭС, соответственно, упадут мощности всех остальных станций. Более того, отметил он, Украина утратила Запорожскую АЭС, что также приведет к негативным последствиям зимой.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

https://ria.ru/20230917/miny-1896812540.html

украина

днепропетровск

николаев (украина)

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в мире, украина, днепропетровск, николаев (украина), олег соскин, леонид кучма, запорожская аэс, вооруженные силы рф