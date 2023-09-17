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"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 17.09.2023
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16:04 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/zima-1896819523.html
"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы
"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 17.09.2023
"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы
Большие украинские города рискуют остаться без света и тепла, если российско-украинский конфликт не прекратится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:04
2023-09-17T16:04
в мире
украина
днепропетровск
николаев (украина)
олег соскин
леонид кучма
запорожская аэс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большие украинские города рискуют остаться без света и тепла, если российско-украинский конфликт не прекратится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации. Такие города, как Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, особенно Киев и Львов, все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь", – поделился он.Неутешительные прогнозы, по словам Соскина, связаны с тем, что нет Каховской ГЭС, соответственно, упадут мощности всех остальных станций. Более того, отметил он, Украина утратила Запорожскую АЭС, что также приведет к негативным последствиям зимой.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html
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украина
днепропетровск
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в мире, украина, днепропетровск, николаев (украина), олег соскин, леонид кучма, запорожская аэс, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровск, Николаев (Украина), Олег Соскин, Леонид Кучма, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ
"Готовьтесь": на Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы

Экс-советник Кучмы: крупные города Украины могут остаться без света и воды

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большие украинские города рискуют остаться без света и тепла, если российско-украинский конфликт не прекратится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации. Такие города, как Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, особенно Киев и Львов, все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь", – поделился он.
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Неутешительные прогнозы, по словам Соскина, связаны с тем, что нет Каховской ГЭС, соответственно, упадут мощности всех остальных станций. Более того, отметил он, Украина утратила Запорожскую АЭС, что также приведет к негативным последствиям зимой.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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В миреУкраинаДнепропетровскНиколаев (Украина)Олег СоскинЛеонид КучмаЗапорожская АЭСВооруженные силы РФ
 
 
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