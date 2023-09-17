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В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.09.2023
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15:47 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/zemletryasenie-1896817469.html
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.09.2023
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:47
2023-09-17T15:47
в мире
канада
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.28 по времени UTC (14.28 мск). Эпицентр располагался в 228 километрах к западу от города Порт Макнейлл, в котором проживает около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230913/zemletryasenie-1896143237.html
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в мире, канада
В мире, Канада
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 11.28 по времени UTC (14.28 мск). Эпицентр располагался в 228 километрах к западу от города Порт Макнейлл, в котором проживает около двух тысяч человек.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
13 сентября, 16:13
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
12 сентября, 14:14
 
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