https://ria.ru/20230917/zemletryasenie-1896817469.html

В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.09.2023

В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:47

2023-09-17T15:47

2023-09-17T15:47

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.28 по времени UTC (14.28 мск). Эпицентр располагался в 228 километрах к западу от города Порт Макнейлл, в котором проживает около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20230913/zemletryasenie-1896143237.html

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