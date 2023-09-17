https://ria.ru/20230917/zemletryasenie-1896817469.html
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.09.2023
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:47
2023-09-17T15:47
2023-09-17T15:47
в мире
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.28 по времени UTC (14.28 мск). Эпицентр располагался в 228 километрах к западу от города Порт Макнейлл, в котором проживает около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230913/zemletryasenie-1896143237.html
https://ria.ru/20230912/zemletryasenie-1895837563.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b362691f2846ca84bac69f478f777d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 11.28 по времени UTC (14.28 мск). Эпицентр располагался в 228 километрах к западу от города Порт Макнейлл, в котором проживает около двух тысяч человек.
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6