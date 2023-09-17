https://ria.ru/20230917/zavod-1896766859.html

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове - РИА Новости, 17.09.2023

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове

Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T04:35

2023-09-17T04:35

2023-09-17T07:42

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

владимир путин

харьков

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников."Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", - сказал подпольщик.Он добавил, что харьковчане говорят, что слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.По его словам, участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов".Удары по ХарьковуУкраинские власти и СМИ регулярно заявляют о российских ударах по Харькову. В частности, об этом сообщалось 22 августа и 6 августа.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Уничтожение базы украинского флота в ИзмаилеВ августе Сергей Лебедев сообщил со ссылкой на свои источники, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, а также другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов."Было попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские", - жлюавид подпольщик.Комментируя видео, снятое подпольщиками в Измаиле и предоставленное РИА Новости, он пояснил, что на нем зафиксировано, как наносится удар по зданию Управления пароходства, где от удара возник пожар. На кадрах ночной съемки видна работа украинской ПВО, а затем мощный всполох и слышен звук взрыва.

https://ria.ru/20230916/proizvodstvo-1896697275.html

https://ria.ru/20230916/dolgintsevo-1896697164.html

харьков

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сергей лебедев, владимир путин, харьков