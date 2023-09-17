https://ria.ru/20230917/zavod-1896766859.html
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове - РИА Новости, 17.09.2023
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове
Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T04:35
2023-09-17T04:35
2023-09-17T07:42
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
владимир путин
харьков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников."Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", - сказал подпольщик.Он добавил, что харьковчане говорят, что слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.По его словам, участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов".Удары по ХарьковуУкраинские власти и СМИ регулярно заявляют о российских ударах по Харькову. В частности, об этом сообщалось 22 августа и 6 августа.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Уничтожение базы украинского флота в ИзмаилеВ августе Сергей Лебедев сообщил со ссылкой на свои источники, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, а также другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов."Было попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские", - жлюавид подпольщик.Комментируя видео, снятое подпольщиками в Измаиле и предоставленное РИА Новости, он пояснил, что на нем зафиксировано, как наносится удар по зданию Управления пароходства, где от удара возник пожар. На кадрах ночной съемки видна работа украинской ПВО, а затем мощный всполох и слышен звук взрыва.
https://ria.ru/20230916/proizvodstvo-1896697275.html
https://ria.ru/20230916/dolgintsevo-1896697164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, владимир путин, харьков
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Владимир Путин, Харьков
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове
Ремзона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар ВС России
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.
«
"Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", - сказал подпольщик.
Он добавил, что харьковчане говорят, что слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.
По его словам, участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов".
ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю
Украинские власти и СМИ регулярно заявляют о российских ударах по Харькову. В частности, об этом сообщалось 22 августа и 6 августа.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин
, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Уничтожение базы украинского флота в Измаиле
В августе Сергей Лебедев сообщил со ссылкой на свои источники, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, а также другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.
"Было попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские", - жлюавид подпольщик.
Комментируя видео, снятое подпольщиками в Измаиле и предоставленное РИА Новости, он пояснил, что на нем зафиксировано, как наносится удар по зданию Управления пароходства, где от удара возник пожар. На кадрах ночной съемки видна работа украинской ПВО, а затем мощный всполох и слышен звук взрыва.
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области