https://ria.ru/20230917/youtube-1896799995.html
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube - РИА Новости, 17.09.2023
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube
Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:38
2023-09-17T12:38
2023-09-17T16:58
россия
александр хинштейн
youtube
google
госдума рф
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - сказал он на семинаре "Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона". Также Хинштейн подчеркнул, что нужно сначала решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе "заложниками станут пользователи". По его мнению, YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ. Депутат Госдумы Антон Горелкин при этом считает, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы."У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ.В воскресенье в преддверии первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.
https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
https://ria.ru/20230904/youtube-1894189287.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр хинштейн, youtube, google, госдума рф, технологии
Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Google, Госдума РФ, Технологии
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube
Хинштейн: нужно создать полноценную замену YouTube, а потом думать о блокировке
АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
«
"На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - сказал он на семинаре "Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона".
Также Хинштейн подчеркнул, что нужно сначала решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе "заложниками станут пользователи".
По его мнению, YouTube, как и в целом корпорация Google
, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ.
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России
Депутат Госдумы Антон Горелкин при этом считает, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы.
"У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ.
В воскресенье в преддверии первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Ранее Молодежный парламент при Госдуме
был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.
РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства