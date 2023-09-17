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Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube - РИА Новости, 17.09.2023
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12:38 17.09.2023 (обновлено: 16:58 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/youtube-1896799995.html
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube - РИА Новости, 17.09.2023
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube
Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:38
2023-09-17T16:58
россия
александр хинштейн
youtube
google
госдума рф
технологии
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - сказал он на семинаре "Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона". Также Хинштейн подчеркнул, что нужно сначала решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе "заложниками станут пользователи". По его мнению, YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ. Депутат Госдумы Антон Горелкин при этом считает, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы."У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ.В воскресенье в преддверии первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.
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россия, александр хинштейн, youtube, google, госдума рф, технологии
Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Google, Госдума РФ, Технологии
Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube

Хинштейн: нужно создать полноценную замену YouTube, а потом думать о блокировке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
«
"На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - сказал он на семинаре "Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона".
Также Хинштейн подчеркнул, что нужно сначала решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе "заложниками станут пользователи".
По его мнению, YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ.
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Депутат Госдумы Антон Горелкин при этом считает, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы.
"У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ.
В воскресенье в преддверии первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.
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