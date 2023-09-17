https://ria.ru/20230917/youtube-1896799995.html

Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube

Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube - РИА Новости, 17.09.2023

Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube

Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:38

2023-09-17T12:38

2023-09-17T16:58

россия

александр хинштейн

youtube

google

госдума рф

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg

АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - сказал он на семинаре "Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона". Также Хинштейн подчеркнул, что нужно сначала решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе "заложниками станут пользователи". По его мнению, YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ. Депутат Госдумы Антон Горелкин при этом считает, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы."У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ.В воскресенье в преддверии первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.

https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

https://ria.ru/20230904/youtube-1894189287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр хинштейн, youtube, google, госдума рф, технологии