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Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
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21:20 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vystuplenie-1896855868.html
Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ
Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ
Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:20
2023-09-17T21:20
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
джейк салливан
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе. "Владимир Зеленский намерен выступить перед сенаторами США во время своего визита на Капитолийский холм", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника руководства в Сенате. Как указывается, выступление состоится на следующей неделе в четверг около 10.00 по восточному времени (17.00 мск). В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на аналогичный источник отмечает, что Зеленский выступит перед сенаторами на фоне планов представителей Республиканской партии в палате представителей заблокировать запрос администрации в Вашингтоне на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов для помощи Украине. Соответствующий запрос был сделан администрацией президента США Джо Байдена в августе. Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Байденом. В преддверии ожидаемого визита Зеленского в США местные СМИ пишут, что американские власти близки к решению о передаче Киеву ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. В то же время портал Axios со ссылкой на источник отмечает, что США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Пентагон указывал, что решение о передаче ракет пока не принято.
https://ria.ru/20230917/natsgvardeets-1896814272.html
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сша
украина
вашингтон (штат)
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), джейк салливан, джо байден, владимир зеленский, оон, politico, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Зеленский, ООН, Politico, Генеральная Ассамблея ООН
Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ

CNN: Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе.
"Владимир Зеленский намерен выступить перед сенаторами США во время своего визита на Капитолийский холм", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника руководства в Сенате.
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Как указывается, выступление состоится на следующей неделе в четверг около 10.00 по восточному времени (17.00 мск).
В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на аналогичный источник отмечает, что Зеленский выступит перед сенаторами на фоне планов представителей Республиканской партии в палате представителей заблокировать запрос администрации в Вашингтоне на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов для помощи Украине. Соответствующий запрос был сделан администрацией президента США Джо Байдена в августе.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Байденом.
В преддверии ожидаемого визита Зеленского в США местные СМИ пишут, что американские власти близки к решению о передаче Киеву ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. В то же время портал Axios со ссылкой на источник отмечает, что США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Пентагон указывал, что решение о передаче ракет пока не принято.
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