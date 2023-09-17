Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ
CNN: Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США
© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе.
"Владимир Зеленский намерен выступить перед сенаторами США во время своего визита на Капитолийский холм", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника руководства в Сенате.
Как указывается, выступление состоится на следующей неделе в четверг около 10.00 по восточному времени (17.00 мск).
В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на аналогичный источник отмечает, что Зеленский выступит перед сенаторами на фоне планов представителей Республиканской партии в палате представителей заблокировать запрос администрации в Вашингтоне на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов для помощи Украине. Соответствующий запрос был сделан администрацией президента США Джо Байдена в августе.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Байденом.
В преддверии ожидаемого визита Зеленского в США местные СМИ пишут, что американские власти близки к решению о передаче Киеву ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. В то же время портал Axios со ссылкой на источник отмечает, что США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Пентагон указывал, что решение о передаче ракет пока не принято.