https://ria.ru/20230917/vystuplenie-1896855868.html

Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ

Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.09.2023

Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ

Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:20

2023-09-17T21:20

2023-09-17T21:20

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

джейк салливан

джо байден

владимир зеленский

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе. "Владимир Зеленский намерен выступить перед сенаторами США во время своего визита на Капитолийский холм", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника руководства в Сенате. Как указывается, выступление состоится на следующей неделе в четверг около 10.00 по восточному времени (17.00 мск). В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на аналогичный источник отмечает, что Зеленский выступит перед сенаторами на фоне планов представителей Республиканской партии в палате представителей заблокировать запрос администрации в Вашингтоне на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов для помощи Украине. Соответствующий запрос был сделан администрацией президента США Джо Байдена в августе. Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Байденом. В преддверии ожидаемого визита Зеленского в США местные СМИ пишут, что американские власти близки к решению о передаче Киеву ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. В то же время портал Axios со ссылкой на источник отмечает, что США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Пентагон указывал, что решение о передаче ракет пока не принято.

https://ria.ru/20230917/natsgvardeets-1896814272.html

https://ria.ru/20230917/podolyak-1896805691.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), джейк салливан, джо байден, владимир зеленский, оон, politico, генеральная ассамблея оон