Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине
Вучич заявил, что ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью газете Financial Times, что ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.
"Я ничего не имею против украинцев", - заявил Вучич. Как сообщает газета, однако, по мнению Вучича, уровень поддержки ЕС Украины, а также предоставление ей статуса кандидата в ЕС в течение года с момента подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве в ЕС в следующем году "показывает нам, что (такой политической поддержки - ред.) у нас (Сербии - ред.) никогда не было".
"Мы (слышали) о 2025-м, сейчас 2030-й..., это семь лет. Кто знает, что произойдет через семь лет? Сейчас ЕС не стал способен принимать большее число членов, чем раньше. Есть 10 чистых доноров и 17 стран, которые забирают свои деньги. Ни один из них не хотел бы, чтобы в их платежном списке было больше участников", - приводит газета слова президента Сербии.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.