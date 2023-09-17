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Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине - РИА Новости, 17.09.2023
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09:30 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vuchich-1896781277.html
Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине
Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине - РИА Новости, 17.09.2023
Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине
Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью газете Financial Times, что ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:30
2023-09-17T09:30
в мире
сербия
украина
александр вучич
евросоюз
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью газете Financial Times, что ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине. Как отмечает газета, Киев подал заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и спустя четыре месяца получил статус кандидата, тогда как Белграду после подачи заявки пришлось ждать более четырех лет начала переговоров о вступлении в ЕС. "Я ничего не имею против украинцев", - заявил Вучич. Как сообщает газета, однако, по мнению Вучича, уровень поддержки ЕС Украины, а также предоставление ей статуса кандидата в ЕС в течение года с момента подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве в ЕС в следующем году "показывает нам, что (такой политической поддержки - ред.) у нас (Сербии - ред.) никогда не было". Президент добавил, что задержка в процессе вступления страны в ЕС не отражает реального положения дел в его стране. Сербия, по его словам, находится "в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС". "Мы (слышали) о 2025-м, сейчас 2030-й..., это семь лет. Кто знает, что произойдет через семь лет? Сейчас ЕС не стал способен принимать большее число членов, чем раньше. Есть 10 чистых доноров и 17 стран, которые забирают свои деньги. Ни один из них не хотел бы, чтобы в их платежном списке было больше участников", - приводит газета слова президента Сербии. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
https://ria.ru/20230907/vuchich-1894773493.html
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в мире, сербия, украина, александр вучич, евросоюз
В мире, Сербия, Украина, Александр Вучич, Евросоюз
Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине

Вучич заявил, что ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью газете Financial Times, что ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.
Как отмечает газета, Киев подал заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и спустя четыре месяца получил статус кандидата, тогда как Белграду после подачи заявки пришлось ждать более четырех лет начала переговоров о вступлении в ЕС.
"Я ничего не имею против украинцев", - заявил Вучич. Как сообщает газета, однако, по мнению Вучича, уровень поддержки ЕС Украины, а также предоставление ей статуса кандидата в ЕС в течение года с момента подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве в ЕС в следующем году "показывает нам, что (такой политической поддержки - ред.) у нас (Сербии - ред.) никогда не было".
Президент добавил, что задержка в процессе вступления страны в ЕС не отражает реального положения дел в его стране. Сербия, по его словам, находится "в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС".
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"Мы (слышали) о 2025-м, сейчас 2030-й..., это семь лет. Кто знает, что произойдет через семь лет? Сейчас ЕС не стал способен принимать большее число членов, чем раньше. Есть 10 чистых доноров и 17 стран, которые забирают свои деньги. Ни один из них не хотел бы, чтобы в их платежном списке было больше участников", - приводит газета слова президента Сербии.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
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