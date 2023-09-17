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"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023
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19:09 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vsu-1896840680.html
"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ
"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023
"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ
Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T19:09
2023-09-17T19:09
политика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
киев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар", — спрогнозировал он.По мнению эксперта, у Киева уже нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотели бы западные политики. Кроме того, у украинского руководства отсутствуют денежные средства для продолжения боевых действий столь высокой интенсивности, отметил Джонсон.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, киев
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Киев
"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия сильно ударит по ВСУ, когда истощит силы Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар", — спрогнозировал он.
По мнению эксперта, у Киева уже нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотели бы западные политики. Кроме того, у украинского руководства отсутствуют денежные средства для продолжения боевых действий столь высокой интенсивности, отметил Джонсон.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОКиев
 
 
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