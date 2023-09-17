https://ria.ru/20230917/vsu-1896840680.html

"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ

"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023

"Будет жесткий удар". В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ

Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:09

2023-09-17T19:09

2023-09-17T19:09

политика

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

киев

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар", — спрогнозировал он.По мнению эксперта, у Киева уже нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотели бы западные политики. Кроме того, у украинского руководства отсутствуют денежные средства для продолжения боевых действий столь высокой интенсивности, отметил Джонсон.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html

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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, киев